Olivia Dunne compartilha fotos atrevidas e de cair o queixo do banheiro

As tem sido bem documentado nos últimos dias, Olivia Dunne é uma das atletas NIL mais bem-sucedidas e populares nos esportes universitários da época, com a ginasta da Louisiana State University arrecadando muito dinheiro com sua fama online.

Embora seja uma ginasta prodigiosa, são as suas proezas atléticas combinadas com a beleza física que lhe permitem Dunne para levar seu carisma natural para o mundo digital e fazer uma fortuna e um nome para si mesma.

Seus seguidores no TikTok atualmente são de 7,7 milhões de pessoas, e ela não mostra sinais de desacelerar seus esforços de mídia social enquanto se prepara para mais um ano de ginástica universitária.

Primeiro, exibiu seu corpo de biquíni em uma praia de Jersey Shore, depois ela carregou fotos do que parecia ser seu veículo SUV novinho em folha com assentos de corrida de couro personalizados … mas agora é uma foto tirada em um banheiro que é virando a cabeça em Dunnedireção de.

‘A turma está reunida’

Olivia Dunne tem se socializado com outro influenciador, Kate Sigmondultimamente, enquanto também passava um tempo com Kyle Forgeard e Salim Sirur.

Ela carregou um pequeno clipe em seus perfis de mídia social que mostrava todos os indivíduos mencionados posando juntos em um banheiro.

“A gangue está reunida novamente”, foi a legenda Dunne eleito para anexar ao cargo.

Dunne estava vestindo uma roupa impressionante semelhante a um espartilho, toda de preto, com sua recente aparição no podcast ‘Nelk Boys’, provavelmente onde ela fez amizade com Forgeard e Sirur.

DunneOs compromissos atléticos de ela têm apenas um ano para terminar com seu tempo na LSU chegando ao fim em 2024 e, embora não haja passagem direta para a ginástica profissional como futebol ou basquete, ela não lutará por emprego ou dinheiro além desta final. ano na faculdade.