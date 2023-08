Olivia Dunne fica nostálgica antes do último ano na LSU

Olivia DunneA carreira universitária de na LSU está chegando ao fim, o que deixou a famosa ginasta nostálgica.

A jovem de 20 anos postou recentemente um vídeo em sua conta TikTok que a mostrava caindo em um tatame, completando sua rotina e comemorando com seus companheiros de equipe quando era uma garotinha antes de se mudar para os Tigres.

“Não acredito que este é meu último ano”, ela legendou o vídeo.

Um fã perguntou a Dunne se ela tinha alguma intenção de tentar a sorte nas Olimpíadas, ao que ela respondeu: “Não, meu corpo dói.”

Dunne encontrou o sucesso longe da ginástica

Dunne tornou-se NCAAA atleta feminina que mais ganha, com uma avaliação NIL de US $ 3,3 milhões, de acordo com a On3 Sports. Ela assinou acordos com marcas como Vuori, Motorola e Caktus AI.

Embora isso se deva em parte ao seu sucesso como ginasta, ela também acumulou 12 milhões de seguidores entre as páginas do TikTok e do Instagram.

Dunne regularmente mantém seus fãs atualizados sobre o que está fazendo, recentemente mostrando a eles sua viagem a Nova York depois de compartilhar uma postagem em seu Instagram.

“Gossip Girl aqui…”, escreveu ela em referência ao famoso programa de TV.

Em uma entrevista de agosto de 2023 com Elle, ela afirmou que considerou se mudar para Nova York assim que seu tempo na LSU terminar, embora Malibu e a Flórida também sejam possíveis locais de pouso.

“Eu sei que é [college] chegando ao fim, então estou tentando aproveitar todas as memórias que posso, mas também estou animado para ver o que o futuro reserva”, disse Dunne.