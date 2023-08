Olivia Dunne próxima rival nas redes sociais? Conheça a tentadora estrela do futebol Rutgers, Riley Tiernan

Olivia Dunne estabeleceu o padrão para atletas universitários nas redes sociais na era NIL, e muitos outros estão seguindo seus passos, como a sensação do futebol Rutgers Riley Tiernan.

Olivia Dune x Riley Tiernan

A atacante dos Scarlet Knights tem um visual cativante e muitos seguidores nas redes sociais, onde suas aventuras despreocupadas na praia neste verão construíram seu público rumo à temporada de futebol de outono.

Atualmente, Tiernan tem pouco menos de 40.000 seguidores no Instagram e quase 125.000 no TikTok.

Olivia Dunne do futebol? Conheça a tentadora estrela da Rutgers, Riley TiernanParker Johnson

Uma nova rainha das mídias sociais?

Ela aproveitou a atenção, firmando uma parceria com a Adidas que produziu algumas postagens chamativas no Instagram. Dunne, por sua vez, tem parceria com a Nike.

Ambos os atletas também se destacam em seus esportes. Tiernan marcou 8 gols e registrou 13 assistências em 25 partidas em sua temporada de calouro, levando Rutgers a um recorde de invencibilidade na conferência e a um campeonato Big Ten em 2021.

Poderia crescer uma rivalidade amigável entre a SEC e os atletas da Big Ten com acordos opostos de roupas esportivas? É difícil dizer, mas não importa o que aconteça, ambos estão trazendo mais atenção para os esportes universitários este ano.

A estrela de Riley Tiernan brilha em treino insano