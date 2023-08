Olivia Dunne silencia odiadores de “rostos bonitos” com exercícios insanos

Olivia Dunne encantou os fãs com seu último post nas redes sociais enquanto ela intensificava suas rotinas de treino de pré-temporada antes de seu último ano na LSU.

A jovem de 20 anos mostrou sua dedicação contínua ao esporte e sua incrível flexibilidade com seu último post no TikTok.

Iniciar, Dunne completa vários exercícios complexos nas barras irregulares enquanto refina sua flexibilidade.

“Vou sobreviver ao pré-szn”, está escrito na parte superior do vídeo, que mostra o quão intensos foram os preparativos para a nova temporada.

“O condicionamento pré-szn não foi brincadeira”, acrescentou ela nas legendas. Embora Dunne tenha acumulado mais de 10 milhões de fãs no Instagram e no TikTok, seu último vídeo mostra que ela também continua comprometida em se destacar na ginástica.

Dunne e os Tigres competiu no campeonato da NCAA de 2023, terminando em quarto lugar no “Four on the Floor”, atrás de Oklahoma, Flórida e Utah.

Sem dúvida, o jovem de 20 anos tentará ajudar a LSU a voltar ao campeonato nacional, além de lutar pelo seu primeiro título da SEC desde 2019.

Dunne adiciona à sua presença na mídia social

Quando Dunne não está trabalhando em sua ginástica, ela mostrou que tem muita personalidade em seus vídeos de mídia social.

Ela participou do desafio “Estou com sede” quando um amigo derramou água sobre ela enquanto ela estava deitada no chão de biquíni.

Dunne também compartilhou fotos dos bastidores de suas fotos de maiô da Sports Illustrated, além de revelar qual visual ela mais amou.

“Todos os biquínis deste ano foram inspirados em Wednesday Addams, o que eu acho muito legal porque Jenna Ortega acabou de interpretar esse papel na série da Netflix”, disse. Dunne disse à revista.

“Eu diria que meu favorito é provavelmente o terno Gucci, porque eu sinto que é uma peça icônica e adoro o jeito que ele se encaixa e me fez sentir muito confiante.”