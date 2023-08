Omie ABRE diversas VAGAS DE EMPREGO pelo país

A Omie, empresa que surgiu há 10 anos com o propósito de levar prosperidade para qualquer negócio, oferecendo um sistema de gestão inovador, completo e ilimitado, levando o desejo pela transformação do ecossistema empreendedor em seu DNA, está com vagas disponíveis pelo Brasil. Dito isso, se você gostaria de buscar um novo emprego, veja a lista abaixo:

Analista Contábil – São Paulo e Remoto – Efetivo;

Analista de FP&A I – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Implementação – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor(a) Front-end – São Paulo e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Mobile – São Paulo e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Mobile Android – São Paulo e Remoto – Efetivo;

Engenheiro de Dados II – São Paulo e Remoto – Efetivo;

Engenheiro de Software – São Paulo e Remoto – Efetivo;

Especialista de CX Growth – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Especialista de Marketing & Produto – São Paulo e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Produto (Franquia) – Belém – PA – Efetivo;

Executivo(a) de Contas – Chapecó – SC – Efetivo;

Executivo(a) de Contas – Foz do Iguaçu – PR – Efetivo;

Executivo(a) de Contas – Caxias do Sul – RS e Remoto – Efetivo;

Executivo(a) de Contas – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Especialista de Produto (Implantação) – Salvador – BA – Efetivo;

Head de Inside Sales – São Paulo – Efetivo;

SDR – Campinas – SP – Efetivo;

SDR – Vila Nova Conceição – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Omie

Sobre a Omie, é importante ressaltar que trata-se de uma empresa de software que traz prosperidade para o ecossistema empreendedor brasileiro, destravando o crescimento dos negócios por meio de uma plataforma que resolve qualquer complexidade da gestão de forma simples, intuitiva e eficiente.

A Omie procura profissionais capazes de potencializar ainda mais os resultados, dentro de uma cultura organizacional que preza pela confiança, a transparência e a lealdade entre equipes, parceiros e clientes.

Como efetivar em uma das oportunidades?

Agora que a lista de vagas da Omie já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

