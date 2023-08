OMS emite comunicado e divulga que faz o rastreamento de novas variantes do coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está intensificando seus esforços para monitorar e rastrear as diferentes variantes do coronavírus que estão surgindo ao redor do mundo. Uma das variantes em destaque é a EG.5, que tem se espalhado rapidamente nos Estados Unidos e no Reino Unido. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou sobre o risco de uma variante mais perigosa surgir e causar um aumento no número de casos e mortes. Para garantir a segurança da população global, a agência está publicando um relatório de avaliação de risco sobre o tema.

A Importância do Monitoramento de Variantes do Coronavírus

O monitoramento das variantes do coronavírus é essencial para entender melhor como o vírus está evoluindo e se adaptando. Com o passar do tempo, é natural que o vírus sofra mutação, o que pode resultar em variantes mais transmissíveis, mais agressivas ou resistentes a tratamento e vacinas. Por isso, a OMS está empenhada em acompanhar de perto essas mudanças e fornecer informações atualizadas e precisas para os países e profissionais de saúde.

A Variante EG.5 e Seu Espalhamento

A variante EG.5 tem sido motivo de preocupação, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde tem se espalhado rapidamente. Essa variante apresenta características que a tornam mais transmissível do que outras cepas do vírus. Isso significa que ela pode se propagar mais facilmente entre as pessoas, aumentando o risco de surtos e uma maior disseminação da doença.

O Risco de Surgimento de Variantes Mais Perigosas

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ressaltou a importância de se estar atento ao risco de desenvolver variantes mais perigosas. Embora a variante EG.5 já seja preocupante, existe a possibilidade de que outras cepas do vírus possam surgir com características ainda mais alarmantes. Isso poderia resultar em um aumento no arrependimento de casos e mortes, colocando em risco a saúde e a vida das pessoas ao redor do mundo.

O Relatório de Avaliação de Risco da OMS

Para informar e orientar os países sobre as variantes do coronavírus, a OMS está publicando um relatório de avaliação de risco. Este documento apresenta uma análise detalhada das características das diferentes variantes em circulação, seus impactos na transmissibilidade e virulência, bem como sugestões de medidas preventivas e estratégias de controle. É essencial que os países utilizem essas informações para desenvolver e implementar políticas e ações efetivas de combate à doença.

Recomendações Permanentes da OMS para a Covid-19



Além do monitoramento de variantes, a OMS emitiu um conjunto de recomendações permanentes para o combate à Covid-19. Essas recomendações visam garantir uma resposta eficaz global à pandemia e incluem medidas como a coleta e relato contínuo de dados sobre a doença, especialmente em relação à mortalidade e morbidade. Além disso, a OMS destaca a importância da vacinação como uma estratégia fundamental para controlar a eficácia do vírus e reduzir o impacto da doença na saúde pública.

Nos últimos dias, a OMS divulgou outras notícias relevantes relacionadas à Covid-19. Uma delas é o alerta do escritório regional da OMS para a Europa, afirmando que a doença não desapareceu e ainda representa um grave problema de saúde pública. Além disso, a OMS adotou o certificado digital da União Europeia para a Covid-19, reconhecendo sua importância na facilitação de viagens seguras durante uma pandemia.