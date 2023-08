Onda de CALOR em Agosto no Brasil atinge temperaturas recordes. Saiba detalhes

Está prevista uma onda de calor em agosto no Brasil nesta terceira semana do mês. Então, é possível verificar que no Centro-Oeste, Sudeste e em áreas do Norte e do Nordeste do Paraná as temperaturas já aumentaram consideravelmente.

Durante os dias 21 a 25 de agosto deste ano foi registrada uma grande onda de calor pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Inclusive, no dia 23, Cuiabá alcançou a maior temperatura registrada, que foi 41,8ºC.

Onda de calor em agosto no Brasil atinge recorde em capitais

No dia 23 de agosto, uma onda de calor em agosto no Brasil aconteceu e elevou a temperatura de Cuiabá, no Mato Grosso, que alcançou 41,8ºC, a mesma que foi verificada no dia 30 de agosto de 2020;

Ainda destacamos que Cuiabá, capital do Mato Grosso, registrou temperaturas acima de 40ºC por três dias consecutivos, sendo eles:

40,8ºC no dia 22 de agosto;

41,8ºC no dia 23 de agosto;

Por fim, 40,8ºC no dia 24 de agosto.

Já em Brasília, no Distrito Federal, a temperatura foi de 32,7ºC, a terceira maior no mês de agosto desde 1962. Além disso, Goiânia registrou 37,2ºC, a maior de agosto desde o dia 25 de agosto de 2015, quando fez 37,5ºC e em 18 de agosto de 2020 que foi de 37,1ºC.

Continuando a onda de calor em agosto no Brasil, no dia 24, Belo Horizonte, capital mineira, registrou 33ºC, a maior temperatura desde agosto de 2007, que registrou índice de 33,4ºC, no dia 27 de agosto de 2007.

21 de agosto foi o dia com mais locais com 40ºC



Dentre a onda de calor em agosto no Brasil, o dia 21 foi um dos mais quentes em diversas localidades do país. Assim, foi a data em que teve mais municípios brasileiros com calor igual ou acima dos 40ºC.

A seguir, veja os dados coletados pelo Instituto Nacional de Meteorologia na data e as temperaturas que alguns municípios atingiram:

Cuiabá, no Mato Grosso, registrou 41,8ºC;

Balsas, no Maranhão, registrou 41,3ºC;

Carolina, no Maranhão, registrou 41ºC;

Oeiras, no Piauí, registrou 41ºC;

Bom Jesus do Piauí, no Piauí, registrou 40,8ºC;

Pedro Afonso, no Tocantins, registrou 40,8ºC;

Cuiabá, no Mato Grosso, registrou 40,8ºC;

Alvorada do Gurguéia, no Piauí, registrou 40,4ºC;

Floriano, no Piauí, registrou 40,4ºC;

Porto Nacional, em Tocantins, registrou 40,3ºC;

Balsas, no Maranhão, registrou 40,3ºC;

Aragarças, em Goiás, registrou 40,3ºC;

Rondonópolis, em Mato Grosso, registrou 40,3ºC;

Bom Jesus do Piauí, no Piauí, registrou 40,2ºC;

São João do Piauí, no Piauí, registrou 40,2ºC;

Itaobim, em Minas Gerais, registrou 40,2ºC;

Balsas, em Maranhão, registrou 40,1ºC;

Querência, em Mato Grosso, registrou 40,1ºC;

Carolina, em Maranhão, registrou 40ºC;

São João do Piauí, em Piauí, registrou 4-ºC;

Por fim, Bom Jesus do Piauí, no Piauí, registrou 40ºC.

Como visto, algumas cidades sentiram mais o efeito da onda de calor em agosto no Brasil, por exemplo, Balsas, em Maranhão, e Bom Jesus do Piauí e São João do Piauí, no Piauí, que em mais dias tiveram temperaturas próximas dos 40ºC ou acima.

Onda de calor em agosto no Brasil causa madrugada quente no Rio de Janeiro

A região de Copacabana, no Rio de Janeiro, sentiu os efeitos da onda de calor na zona sul da cidade, na madrugada do dia 24 de agosto. Então, a estação meteorológica do Forte de Copacabana registrou temperaturas entre 28ºC a quase 33ºC, entre meia noite e seis da manhã.

Em quase todos os horários da madrugada, a temperatura ficou acima dos 30ºC, sendo uma das madrugadas mais quentes do ano. Inclusive, essa é uma das piores situações para o ser humano enfrentar ondas de calor, porque à noite não é comum que tenha o resfriamento natural do corpo.

Na cidade do Rio de Janeiro, a temperatura neste dia chegou aos 38,7ºC em Marambaia e apenas 0,1ºC abaixo do recorde de calor registrado e previsto para 2023. Além disso, a cidade de Silva Jardim registrou neste mesmo dia 39,3ºC o recorde para 2023 e entre as 10 temperaturas mais altas do país no dia 24.

Sul do Amazonas também sofreu com o calor em agosto

A cidade de Lábrea, no Sul do Amazonas, também sentiu a onda de calor em agosto no Brasil. Assim, de acordo com o Inmet, entre os dias 21 a 23 do mês as temperaturas foram respectivamente de:

38,9ºC;

39,7ºC;

Por fim, 39,2ºC.

Já na sexta-feira, o lugar mais quente do Brasil não foi Cuiabá e nenhuma outra cidade do Mato Grosso. Então, quem sofreu com o calor foram os moradores do Itaobim e São João do Piauí, em Minas Gerais e Piauí, com uma temperatura de 40,2ºC.