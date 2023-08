Onda de tempestades trará chuvas intensas e temporais

A MetSul Meteorologia emitiu um alerta destacando que a região Sul do Brasil enfrentará uma série de dias com um elevado risco de condições climáticas severas. Entre esta terça-feira e a sexta-feira, há previsão de tempestades na área. Estas podem trazer chuvas localmente intensas, uma grande quantidade de raios, ventos fortes em áreas isoladas e granizo de diversos tamanhos.

O final de agosto costuma ser um período propenso a temporais. Historicamente, essa época registra uma maior frequência de tempestades, uma vez que a primavera climática (trimestre entre setembro e novembro) está se aproximando. Embora o granizo seja o fenômeno mais comum, há também episódios na história climatológica da região de ventos destrutivos, como o tornado de Muitos Capões ocorrido em agosto de 2005.

Risco de tempestades no Sul do Brasil entre os próximos dias

É sempre importante ressaltar que não se espera que todos os municípios do Sul sejam afetados por temporais. Aliás, tampouco é possível prever com precisão dias antes quais cidades específicas serão atingidas por eventos severos de granizo ou vento. O que pode ser delimitado é a região geral onde esses fenômenos isolados podem ocorrer.

Inicialmente, a instabilidade afetará mais o estado do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, uma frente fria avançará pelo Centro da Argentina e Uruguai, enquanto um centro de baixa pressão com menos de 1000 hPa atuará no Sul e Leste gaúcho.

Ar extremamente quente será transportado pelo vento de jato, estimulando a formação de áreas de instabilidade, algumas das quais podem ser fortes a severas. Isso ocorrerá de maneira semelhante a uma frente quente, principalmente no Sul e Leste do Rio Grande do Sul, podendo também se estender para áreas do Leste de Santa Catarina e Paraná.

É possível que nesta terça-feira ocorram variações entre períodos de sol, nuvens, chuva e temporais no Sul e Leste do Rio Grande do Sul. A chuva pode dar lugar ao sol e a um forte aquecimento, seguido por um retorno da chuva e a possibilidade de tempestades isoladas em diferentes momentos do dia.

Na quarta-feira, a instabilidade estará concentrada mais uma vez sobre o estado do Rio Grande do Sul. Chuvas e a possibilidade de temporais serão mais significativas nas regiões Oeste, Centro, Sul e Leste do estado, enquanto as áreas Noroeste e Norte do Rio Grande do Sul continuarão com tempo mais aberto e temperaturas elevadas, ultrapassando os 20ºC.

Na quinta-feira, que marca o terceiro dia de instabilidade, o tempo continuará instável em várias partes da região Sul do Brasil. As áreas mais afetadas serão a Metade Norte do Rio Grande do Sul, que ao longo do dia verá a instabilidade se expandir para Santa Catarina e Paraná, especialmente nas regiões costeiras dos dois estados.

Na sexta-feira, no quarto dia da sequência de tempestades na região Sul do Brasil, à medida que uma massa de ar frio mais intensa avança pelo Rio Grande do Sul, a instabilidade se intensifica consideravelmente em Santa Catarina e Paraná. A chegada de uma frente fria trará chuvas localmente intensas e tempestades localizadas.



Muitos raios e granizo entre terça e quarta-feira

Nesta terça-feira, é prevista uma queda significativa na pressão atmosférica no Rio Grande do Sul, com valores de pressão em superfície entre 995 hPa e 998 hPa, de acordo com as projeções dos modelos numéricos. Valores de pressão abaixo de 1.000 hPa são considerados críticos para o desenvolvimento de tempestades, tornando o cenário propício para instabilidade intensa.

Além da pressão atmosférica excepcionalmente baixa, a atmosfera estará aquecida, especialmente nas camadas mais baixas. Isso ocorrerá devido ao fortalecimento de uma grande massa de ar quente nas latitudes médias da América do Sul. Esse ar tropical é transportado para o Sul do Brasil por uma intensa corrente de jato em baixos níveis.

Com esse cenário de ar quente e pressão atmosférica baixa, as condições serão altamente favoráveis para a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, ou seja, para o desenvolvimento de tempestades. Portanto, é esperado que ocorram temporais no Rio Grande do Sul, especialmente do Centro em direção ao Sul e Leste do estado.

O cenário desta terça-feira se assemelha muito a uma frente quente, um fenômeno comum no inverno, que geralmente traz incidência elevada de raios e granizo. Por isso, há um alto risco de ocorrência de descargas elétricas nas regiões Sul e Leste do estado, com a possibilidade de granizo em diversas localidades e de diferentes tamanhos, inclusive pedras de gelo maiores em alguns pontos.

Na quarta-feira, o cenário será mais característico de uma frente fria, com a entrada de ar mais frio sobre a atmosfera aquecida. Isso também criará condições favoráveis para a formação de nuvens carregadas, com previsão de chuvas localmente fortes a intensas, granizo e ventos fortes, em temporais isolados.

Risco de vendavais e tempestades

A intensa instabilidade nos próximos dias trará a possibilidade de ocorrência de vendavais e tempestades localizados na região Sul do Brasil. O maior risco de ventos fortes será no Rio Grande do Sul na terça e quarta-feira, enquanto em Santa Catarina e Paraná o perigo de ventos fortes a intensos localizados será maior na quinta e sexta-feira.

Uma intensa corrente de jato em baixos níveis estará atuando sobre o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Isso deve trazer ventos moderados a fortes do quadrante Norte, acompanhados de rajadas localmente intensas em algumas cidades, como no Centro do estado e nos vales, transportando ar muito quente.

Na quarta-feira, essa corrente de jato estará mais intensa sobre a Metade Norte gaúcha e já afetará os estados de Santa Catarina e Paraná. Na quinta-feira, a corrente de jato de baixos níveis atuará mais sobre os estados catarinense e paranaense, porém com menor intensidade.

De forma simplificada, a corrente de jato em baixos níveis é um estreito fluxo de vento encontrado na parte inferior da atmosfera, geralmente próximo ao nível de pressão de 850 hPa (cerca de 1500 metros de altitude), ocorrendo entre um a dois quilômetros acima da superfície. Ou seja, é um corredor de vento nas camadas mais baixas da atmosfera.

Essas correntes de jato em baixos níveis, localizadas a leste dos Andes, transportam ar quente e normalmente originam-se na Bolívia ou no Centro-Oeste do Brasil. O corredor de vento costuma se estender por centenas de quilômetros, indo do Sul da região amazônica até a bacia do Rio da Prata ou o Rio Grande do Sul. Ele transporta ar quente, geralmente antes da chegada de frentes frias e ciclones.

Dessa forma, durante esse período de instabilidade entre terça e sexta-feira, podem ocorrer episódios isolados de vendavais muito fortes a intensos. O risco de fenômenos severos isolados de ventos extremos e tempestades também existe. Esses ventos intensos podem causar danos estruturais, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.