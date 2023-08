Onde serão realizadas as provas do concurso da Câmara dos Deputados?

Há uma dúvida a respeito do local em que serão realizadas as provas do concurso da Câmara dos Deputados. O certame liberou o edital nesta quarta-feira, 23 de agosto.

Cargos do concurso da Câmara dos Deputados

Ao todo são 140 vagas imediatas mais 609 para formação de cadastro reserva. As oportunidades do concurso da Câmara dos Deputados são para profissionais de nível superior. Veja os cargos:

contador (3 postos imediatos + 27 para CR);

informática legislativa (30 postos imediatos + 50 para CR);

técnico em material e patrimônio (20 postos imediatos + 50 para CR);

assistente social (2 postos imediatos + 5 para CR);

enfermeiro (2 postos imediatos + 5 para CR);

farmacêutico (1 posto imediato + 5 para CR);

médico — medicina de emergência (9 postos imediatos + 10 para CR);

médico — cardiologia (3 postos imediatos + 5 para CR);

médico — auditoria médica (2 postos imediatos + 5 para CR);

médico — psiquiatria (1 posto imediato + 5 para CR);

médico — medicina do trabalho (5 postos para CR);

médico — ortopedia e traumatologia (5 postos para CR);

técnica legislativa (33 postos imediatos + 217 para CR);

consultor (34 postos imediatos + 215 para CR) .

Onde vão acontecer as provas do concurso da Câmara dos Deputados?

As provas serão realizadas em todas as capitais do Brasil. As avaliações objetiva e discursiva estão marcadas para 3 e 10 de dezembro.

