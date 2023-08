OPORTUNIDADE! Anvisa seleciona consultor técnico para apoiar estudo de financiamento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária

A Anvisa está em busca de um consultor técnico especializado para auxiliar num estudo aprofundado sobre o financiamento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Este é um projeto de alta importância que impactará diretamente a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública.

O projeto e seu impacto

O projeto tem como objetivo estudar o modelo de financiamento da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. Isso é de vital importância, pois a Rede é uma peça fundamental no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

Nesta feita, os candidatos devem ter uma formação acadêmica relevante e experiência profissional. O processo de seleção será rigoroso e só os candidatos mais qualificados serão considerados.

Os candidatos interessados devem preencher o formulário de inscrição disponibilizado no edital do projeto. O prazo para preenchimento do formulário é até a próxima quinta-feira, 31 de agosto.

Se tiver dificuldades para preencher o formulário de inscrição, a Anvisa fornece suporte por e-mail. Basta enviar suas dúvidas para o endereço ugp@anvisa.gov.br.

Este projeto é uma cooperação técnica internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Isso destaca a importância e a relevância do estudo.

Vale ressaltar que o período para preenchimento dos formulários de inscrição será de 24 a 31 de agosto de 2023. Recomenda-se que os candidatos preencham seus formulários o mais cedo possível para evitar qualquer contratempo de última hora.

Contrato temporário



O contratado irá trabalhar num contrato de tempo limitado. No entanto, a experiência adquirida ao trabalhar neste projeto será inestimável.

Esta é uma oportunidade única para trabalhar num projeto de grande escala relacionado à saúde pública. O candidato selecionado terá a chance de contribuir diretamente para a melhoria do SNVS.

A função principal do contratado será fornecer consultoria técnica para o estudo. Isso envolve a análise do modelo atual de financiamento e a proposição de melhorias.

Anvisa proíbe produtos injetáveis

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou recentemente um alerta sobre produtos injetáveis utilizados para procedimentos estéticos. Esses produtos foram erroneamente classificados como “cosméticos” pela empresa fabricante, quando deveriam estar classificados como medicamentos ou produtos para a saúde. Esta situação tem causado uma série de eventos adversos graves que exigem a atenção de profissionais de clínicas de estética e consumidores.

Identificação do produto ou caso

A Agência tem recebido informações sobre a ocorrência de eventos adversos graves associados ao uso de produtos injetáveis para fins estéticos, que foram incorretamente registrados como “produtos cosméticos”. Os produtos foram identificados com a indicação de “Uso externo” em suas embalagens, mas suas instruções de uso sugeriam aplicação por via injetável.

A falsa classificação desses produtos como cosméticos implica que eles não atendem aos requisitos de segurança, eficácia e qualidade adequados. Isso resulta em um cenário de alto risco para a saúde pública. Dentre os casos de eventos adversos graves, destacamos um relatado na mídia que envolveu uma paciente que sofreu embolia pulmonar e hemorragia nos pulmões após a aplicação desses produtos.

Produtos associados aos casos graves

Os produtos associados a estes recentes casos graves são:

InduMAX Fluido Coloidal Dermo Ultraconcentrado Tonificante – UP Gluteos /COSMOBEAUTY (Produto Esteril), lote 600809B V.: 12/25, fabricado por Bio Essencialli Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda, CNPJ: 00.524.133/0001-67; e InduMAX Fluido Dermo Bioestimulador e Preenchedor Filler-CA HARMONY /COSMOBEAUTY (Produto Esteril), lote 6007998 V.: 12/25, fabricado por Bio Essencialli Industria e Comercio de Cosmeticos Ltda, CNPJ: 00.524.133/0001-67.

A Anvisa

A Anvisa é uma agência reguladora do governo brasileiro que promove a proteção da saúde da população. Ela regula e controla produtos e serviços que envolvem risco à saúde pública.

A Anvisa é conhecida por sua excelência e comprometimento com a saúde do público. A oportunidade de trabalhar com esta agência é uma honra e um privilégio.