OPORTUNIDADE! Banco digital anuncia até 90% de DESCONTO em dívidas

Diversas instituições financeiras aderiram ao inovador programa Desenrola Brasil, uma iniciativa governamental voltada para auxiliar os cidadãos brasileiros a negociar suas pendências financeiras.

Caso você possua débitos junto a um banco digital específico, é importante compreender como é possível renegociá-los por meio deste programa.

Lançado no mês de julho, o programa reúne a participação de um variado leque de bancos, abrangendo inclusive as instituições bancárias de formato digital, a exemplo do Banco Inter.

Uma notícia empolgante destaca-se no cenário atual: o Banco Inter expandiu consideravelmente sua campanha de renegociação de dívidas, proporcionando agora descontos substanciais de até 90%.

Ademais, para atender à ampla base de clientes, foi implementada a possibilidade de parcelamento em até 36 vezes. Esta ação reforça o compromisso do Banco Inter em oferecer soluções financeiras acessíveis e flexíveis, visando aliviar o peso das obrigações financeiras para seus clientes.

Portanto, essa é uma oportunidade valiosa para quem busca regularizar sua situação financeira de forma mais conveniente e vantajosa pelo Desenrola Brasil.

Se animou com essa possibilidade? Então vem conferir muitas outras informações importantes sobre as condições de renegociação. Continue essa leitura.

O que é o Desenrola Brasil?

Antes de tudo, é válido esclarecer a proposta básica do Programa Desenrola Brasil, no qual o Banco Inter está incluso.



O programa é uma iniciativa do governo federal, visa impulsionar a resolução de dívidas por meio da interação entre instituições financeiras e cidadãos endividados. Com especial foco naqueles com renda inferior a 2 salários-mínimos ou cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico), a expectativa é beneficiar mais de 70 milhões de brasileiros.

Os principais objetivos desta inovadora empreitada são os seguintes:

Fomentar a Renegociação Responsável: O programa se propõe a encorajar a renegociação de dívidas de cidadãos brasileiros que encontram-se registrados em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Através de condições mais flexíveis e acessíveis, busca-se a restauração da saúde financeira dos indivíduos e a redução do peso das dívidas; Simplificar as Negociações: A iniciativa visa simplificar e agilizar as negociações entre credores e devedores, criando um ambiente mais favorável para que ambas as partes alcancem acordos que sejam mutuamente benéficos. Isso reduz barreiras e constrangimentos que muitas vezes dificultam a busca por soluções financeiras; Reintegração ao Mercado de Crédito: Ao possibilitar que os consumidores quitem suas dívidas de forma mais viável, o programa abre caminho para o retorno dessas pessoas ao mercado de crédito. Esse processo não apenas alivia o fardo financeiro, mas também reaquece a economia ao estimular um aumento no consumo.

Através desses pilares, o Desenrola Brasil visa aliviar o impacto das dívidas na vida dos brasileiros, promovendo a educação financeira, o acesso a condições justas de negociação e a reativação econômica.

Como renegociar as dívidas do Banco Inter pelo Desenrola?

Para tornar a experiência dos clientes ainda mais conveniente, o Banco Inter introduziu uma nova funcionalidade em seu aplicativo, dedicada exclusivamente à renegociação de dívidas do programa Desenrola Brasil. Siga as etapas abaixo para aproveitar esse recurso:

Inicie o aplicativo do Banco Inter em seu dispositivo móvel, disponível tanto para sistemas Android quanto iOS; Acesse a seção destinada aos cartões no aplicativo; Localize e verifique o montante da dívida que você deseja renegociar; Agora, avalie cuidadosamente as opções de pagamento que o banco disponibilizou e escolha aquela que melhor se alinha às suas necessidades financeiras; Após selecionar a proposta ideal, você pode prosseguir confirmando a operação para dar andamento à renegociação;

Além desta opção no aplicativo, os clientes têm diversas alternativas para explorar ofertas de renegociação:

Acesse as oportunidades de renegociação de dívidas através do portal oficial do banco no endereço inter.co/negocie;

Caso prefira, entre em contato através dos números de telefone: 3003-4070 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-940-0007 (para demais regiões do país).

O Banco Inter ressalta que adotará integralmente as diretrizes estabelecidas pelo programa Desenrola Brasil. Conforme estipulado, clientes com débitos de até R$100 terão suas informações retiradas dos órgãos de proteção ao crédito após a quitação.

Contudo, vale destacar que as dívidas em questão não serão perdoadas, permanecendo a obrigação de pagamento por parte dos clientes.