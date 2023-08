oportunidade de crescimento profissional em Minas Gerais

Em um horizonte onde as ambições profissionais encontram o trampolim da estabilidade, a trilha dos concursos públicos ganha destaque como a passagem para uma carreira sólida e promissora.

Então, nesse cenário repleto de oportunidades, emerge o tão aguardado edital do concurso Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais). Assim, abrindo o caminho para 240 vagas imediatas em variados níveis de escolaridade, além de formar um cadastro reserva repleto de possibilidades.

Neste artigo, exploraremos em detalhes todas as informações sobre esse certame, desde os cargos disponíveis até as etapas do processo seletivo. Desse modo, fornecendo uma visão abrangente para aqueles que desejam trilhar uma jornada de crescimento no estado de Minas Gerais.

Sob a batuta da Fundação de Apoio da UFMG – FUNDEP, essa iniciativa revela-se como um portal de realização para aqueles que almejam trilhar uma jornada profissional sólida e fulgurante nas terras mineiras.

Diversidade de cargos e oportunidades no concurso Cemig

O concurso Cemig oferece uma gama variada de vagas, abrangendo níveis médio, técnico e superior. Pois, os aprovados terão a chance de serem lotados em diversas cidades mineiras, ampliando ainda mais o alcance dessa oportunidade.

Os cargos disponíveis incluem Técnico em diferentes áreas, como Cartografia, Agrimensura, Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Edificações, Química, Segurança do Trabalho, Telecomunicações e Enfermagem do Trabalho. Além disso, há opções para Analistas Empresariais, Engenheiros de diversas especialidades, Meteorologistas e muito mais.

Além disso, as remunerações variam de R$ 2.544,62 a R$ 10.302,00. Logo, proporcionando uma base sólida para a estabilidade financeira e realização pessoal. Por último, o regime jurídico adotado é o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com uma carga horária semanal de 40 horas.

Essa diversidade de cargos reflete a abrangência das atividades da Cemig. Bem como, oferece uma oportunidade para profissionais de diferentes formações contribuírem para a excelência da empresa.



Você também pode gostar:

Vantagens que valorizam o profissional

Além das remunerações atrativas, os servidores da Cemig também terão direito a um pacote de benefícios que valorizam sua qualidade de vida e bem-estar. Assim, entre esses benefícios, destacam-se:

Plano de Saúde e Odontológico Cemig Saúde Premium, em regime de coparticipação e isento de mensalidades; e,

Previdência Privada, que proporciona segurança para o futuro.

Seguro de vida em grupo;

Vale-alimentação ou Vale-refeição, também em regime de coparticipação, completam o pacote, garantindo a proteção e o conforto dos colaboradores.

Além disso, o Cemig oferece oportunidades para crescimento profissional. Portanto, permitindo que os servidores aprimorem suas habilidades e conhecimentos ao longo de suas carreiras.

Isso reflete o compromisso da empresa em incentivar o desenvolvimento de seus funcionários e promover um ambiente de trabalho saudável e estimulante.

Etapas do processo seletivo e preparação do concurso Cemig

O concurso Cemig será composto por três etapas fundamentais.

A primeira é a Prova Objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório. Ademais, ainda abrangerá questões de múltipla escolha em disciplinas como língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos.

Enquanto, a Avaliação Pré-Admissional de Saúde, também de caráter eliminatório, visa assegurar que os candidatos possuam as condições necessárias para desempenhar suas funções com eficiência e bem-estar.

Por fim, o Período de Experiência tem como objetivo avaliar o desempenho dos aprovados em situações reais de trabalho.

Para alcançar um bom desempenho nas etapas do concurso, é essencial adotar uma estratégia de preparação sólida e eficaz. Aliás, isso pode envolver o uso de materiais de estudo de qualidade, resolução de questões de concursos anteriores e a criação de um plano de estudos consistente.

Compreender o perfil da banca organizadora, a Fundação de Apoio da UFMG – FUNDEP, também é fundamental para direcionar os estudos de forma eficiente.

Inscrições e isenção de taxa

As inscrições para o concurso Cemig estarão abertas a partir das 9 h do dia 18 de setembro de 2023 até as 17 h do dia 18 de outubro de 2023, exclusivamente pelo site www.gestaodeconcursos.com.br.

A taxa de participação varia conforme o cargo escolhido, entre R$ 65,00 e R$ 100,00. Para garantir acessibilidade, a FUNDEP disponibilizará um posto de inscrição com computador e impressora para candidatos sem acesso à internet.

Aqueles que comprovarem limitações financeiras podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, desde que atendam a critérios como:

estar inscrito no Cadastro Único para Programas do Governo Federal;

estar desempregado;

ser doador regular de sangue.

Essa oportunidade reflete o compromisso do Cemig em promover inclusão e igualdade de oportunidades.

Em suma, o concurso Cemig se destaca como uma oportunidade única para quem deseja construir uma carreira sólida e impactante no estado de Minas Gerais. Pois, com uma variedade de cargos, remunerações atrativas, benefícios valorosos e um processo seletivo bem estruturado, a Cemig oferece um ambiente propício para o crescimento pessoal e profissional.

Aqueles que buscam estabilidade, realização e contribuição significativa encontram nesse concurso uma trilha promissora para o sucesso. Desse modo, é hora de aproveitar essa chance e trilhar um caminho rumo a um futuro promissor na Cemig.