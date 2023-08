OPORTUNIDADE! SEST SENAT abre seleção para novas VAGAS. Veja cargos disponíveis

Com unidades operacionais atuando em diferentes regiões do país, o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) abriu novas vagas de emprego que podem ser uma boa opção para quem está em busca de uma oportunidade. As vagas abrangem diferentes áreas de atuação, o que contribui para que você encontre a possibilidade ideal para aplicar o seu currículo.

A seguir, você entenderá quais são as vagas e terá acesso a mais informações sobre a seleção. Continue lendo!

Cargos disponíveis para trabalhar no SEST SENAT

São diversas as áreas de atuação que estão com vagas abertas no SEST SENAT. As vagas contemplam desde cargos que exigem apenas o Ensino Médio, até cargos que necessitam de formação superior. Avalie quais das oportunidades abaixo podem ser uma boa opção para você:

Agente de mobilizações;

Assistente administrativo I;

Auxiliar de saúde bucal;

Auxiliar de serviços gerais;

Fisioterapeuta;

Instrutor;

Instrutor de esportes;

Instrutor Prático III;

Odontólogo;

Porteiro;

Promotor de esporte e lazer;

Psicólogo;

Técnico de formação profissional.

Lembrando que além da formação, cada cargo pode apresentar, ainda, alguns requisitos específicos, que vão variar de acordo com as funções que deverão ser executadas no dia a dia no trabalho. Outro ponto importante que devemos destacar é que o processo seletivo também será diferente para cada caso. Isso quer dizer que você poderá ter que seguir um cronograma diferente para os cargos que desejar aplicar o seu currículo.

Por isso, é importante acessar o site do SEST SENAT para garantir que tenha acesso a todas as informações da oportunidade que você deseja.

No próximo tópico, daremos mais detalhes sobre como você poderá se inscrever.

Como se inscrever para a seleção SEST SENAT?



Como ocorre em qualquer vaga de emprego, é necessário que os candidatos passem por um processo seletivo para serem selecionados. Por isso, é importante ficar atento ao cronograma do cargo que você deseja conquistar. Além disso, vela como funciona o passo a passo para se inscrever on-line:

Atualize o seu currículo, deixando-o bem atrativo e interessante; Entre no site oficial dos cadastros: http://www.sestsenat.org.br/trabalhe-conosco; Aplique o seu currículo na vaga que você deseja concorrer; Siga o cronograma de cada processo seletivo, ficando atento também aos requisitos que são apresentados.

Depois disso, é só aguardar o resultado da seleção. Esperamos que você tenha bons resultados nesse processo!

Onde trabalhar no SEST SENAT?

Como mencionamos no começo deste artigo, o SEST SENAT está presente em diferentes regiões do país. Entretanto, é importante ter em mente que cada região pode ter seus próprios cargos e vagas disponíveis.

Por isso, é importante avaliar o cargo que você está almejando e a possibilidade de poder atuar, de fato, nele, na sua região. Afinal, pode ser que a vaga que você deseja só esteja disponível em uma cidade distante da sua.

Portanto, verifique com antecedência as vagas no site, levando em consideração que é possível trabalhar em estados como:

Acre;

Alagoas;

Amapá;

Ceará;

Espírito Santo;

Goiás;

Maranhão;

Mato Grosso;

Paraíba;

Pará;

Pernambuco;

Piauí;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Sul;

Roraima;

Santa Catarina;

São Paulo;

Sergipe;

Tocantins.

Verifique as vagas disponíveis no site e boa sorte!