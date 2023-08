oportunidades ABERTAS para vários cargos e estados do Brasil; veja!

Quem deseja preencher uma das vagas no banco precisam se atentar nesta oportunidade. O BS2, banco digital com atuação focada em empresas, anuncia que as chances estão abertas.

A contratação será para as áreas de Câmbio, Produtos, Risco, PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), Segurança da Informação,Tesouraria, Gestão Orçamentária, Comercial, entre outras.

Vagas no banco

Os interessados precisam estar matriculado em um curso de graduação (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), ter disponibilidade para estagiar presencialmente em São Paulo ou Belo Horizonte, e estar com previsão de formatura a partir de dezembro de 2024.

Outros requisitos para se inscrever são:

Estar cursando o ensino superior – bacharelado ou licenciatura;

Previsão de conclusão a partir de Dezembro de 2024;

Disponibilidade para trabalhar em São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG)

As oportunidades das vagas no banco são para áreas com déficit de funcionários. Sobre o assunto, a superintendente de Pessoas e Cultura do BS2, Patrícia Braga, destacou:

“Como um banco focado em empresas, existem algumas especificidades que devem ser consideradas para o perfil do estagiário. Atentos às demandas dos nossos clientes e de todo esse ecossistema, nosso objetivo é desenvolver profissionais aptos a atuarem nesse nicho”.

A remuneração dos aprovados nestas vagas no banco nos cargos será de R$ 2.192,88, além de benefícios como vale-refeição, seguro de vida, vale-transporte, day off e gympass.

Como vai funcionar o processo de avaliação

Além da inscrição, os candidatos serão avaliados mediante outras fases, sendo estas: painéis on-line, que acontecerão de 21 a 25 de setembro, e entrevistas (presenciais e/ou on-line), de 28 de setembro a 2 outubro. O resultado final será anunciado a partir da 2ª semana de outubro.

Como se inscrever nestas vagas no banco

Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 18 de setembro por meio do site da Eureca.

A iniciativa tem a parceira da Eureca, consultoria de Recursos Humanos voltada para jovens.

Outras vagas de emprego

As vagas de emprego estã abertas para vários cargos. O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) anuncia oportunidades para todas as regiões.

Com muitas vagas, o prazo de inscrição depende do cargo escolhido pelo candidato. Além disso, a instituição informa que busca candidatos que valorizem a ética, transparência, inovação, comprometimento, orientação para resultados, trabalho em equipe, respeito e sustentabilidade.

Os recrutadores, de antemão, destacam que os candidatos tenham cuidado aos documentos solicitados pela instituição e empresa, a fim de não perder as vagas.

Vagas de emprego

Até o momento, as oportunidades abertas junto ao SEST SENAT são para os seguintes cargos:

Cargo: Instrutor

Cargo: Nutricionista

Cargo: Auxiliar Aprendiz

Cargo: Porteiro

Cargo: Coordenador de desenvolvimento profissional

Cargo: Auxiliar de serviços gerais

Como mencionado, o prazo depende do cargo. Para saber o período de inscrições, é importante se atentar e acessar o site oficial.

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) possui unidades operacionais em diversas localidades do Brasil, incluindo os Estados de São Paulo, Acre, Amapá, Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Tocantins, Mato Grosso, Paraíba, Pará, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Piauí e Pernambuco.

Como funciona a oferta de vagas

A oferta e recrutamento de profissionais funciona levando em conta a necessidade sinaliza pelas empresas. Diante disso, os candidatos de todo o país precisam se atentar ao site de recrutamento, pois novas vagas chegam a todo o momento.

Como se inscrever nas vagas de emprego

As inscrições poderão ser realizadas pelo site www.sestsenat.org.br/trabalhe-conosco a fim de cadastrar currículo na vaga desejada.

Sobre a convocação dos candidados, a instituição avisa que os inscritos devem visitar regularmente o mesmo site para acompanhar todas as estapas de seleção.