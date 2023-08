Oprah distribui suprimentos no abrigo Maui Wildfire após incêndio mortal

O magnata da mídia, que é um dos maiores proprietários privados de terras de Maui, visitou as vítimas do incêndio na quinta-feira em um abrigo improvisado… distribuindo berços, travesseiros e produtos de higiene pessoal.

O vídeo mostra Oprah dando um travesseiro a um homem em um berço, e ele aparece enfaixado. Oprah supostamente se ofereceu para comprar suprimentos para o abrigo, que está lotado de pessoas que perderam suas casas no incêndio mortal.

Oprah compartilhou momentos com os evacuados no War Memorial Gymnasium em Wailuku, que está sendo usado como abrigo e local de entrega de doações e suprimentos, até tirando um momento para posar para fotos.

As pessoas em Maui foram forçadas a fugir das chamas apenas com a roupa do corpo… por isso precisam de toda a ajuda possível.