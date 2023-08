Optview OFERECE EMPREGOS para vários setores

A Optview, empresa que atua com a fabricação de equipamentos médicos e é líder no segmento de laboratórios óticos independentes, está com ótimas vagas de emprego disponíveis ao redor do país. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho vagos na lista abaixo:

Agente comercial – Minas Gerais – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Agente comercial – Paraná – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de RH – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Engenheiro (a) de Produção – Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente Comercial – Sênior – Efetivo;

Jovem Aprendiz – São Paulo – SP – Aprendiz;

Montador (a) Ótico – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Optview

Sobre a Optview, é interessante ressaltar que é o único laboratório ótico independente do Brasil que tem tecnologia de ponta, equipamentos importados de última geração e equipe técnica altamente especializada, e que, por isso, pode realmente oferecer a seus clientes e parceiros as melhores soluções em lentes individualizadas.

Além disso, é a pioneira em disponibilizar o DNA de suas lentes para a ótica, o médico e o paciente; tem um site de avaliação das lentes, onde o usuário pode avaliá-las e entrar em contato direto com a empresa. Ademais, acaba de lançar Optbox, o primeiro app do mercado com realidade aumentada, interatividade e funcionalidades exclusivas para óticas e médicos.

Por fim, o time Optview é formado por uma equipe altamente especializada, composta por professores, técnicos, engenheiros, óticos, programadores e um suporte internacional dedicado a projetos e à criação de novos produtos.

Como enviar o seu porfólio?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!