Origem Energia ABRE CARGOS em Alagoas e no Rio de Janeiro

A Origem Energia, empresa de integração energética, com atuação nos segmentos de upstream, midstream e geração de energia, está com algumas oportunidades disponíveis no Nordeste e no Sudeste. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, veja a lista de opções abertas no momento:

Assistente de Gente & Gestão – Pilar – AL – Efetivo;

Engenheiro (a) de Petróleo – Vaga Banco de Talentos – Rio de Janeiro – RJ;

Geóloga (o) de Desenvolvimento Pleno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Origem Energia

Contando mais sobre a Origem Energia, é interessante destacar que a companhia opera 32 concessões nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Norte e investe em soluções integradas para atender as necessidades de energia do país.

Sua infraestrutura abrange uma rede de 480 km de dutos, uma UPGN e acesso direto a um terminal de exportação de óleo para atender a um portfólio diversificado de clientes. A Origem é controlada pela Prisma Capital, gestora de ativos alternativos com R$15 bilhões em portfólio.

Por fim, está entre as principais companhias independentes com atuação no Onshore do Brasil. Seu maior diferencial é produzir energia por meio do gás natural, recurso energético mais estável e limpo. Com isso, participa ativamente da expansão e da transformação da matriz de energia brasileira rumo à economia de baixo carbono.

O que é necessário para se candidatar?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

