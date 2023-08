Orsegups ABRE VAGAS de EMPREGO em TRÊS ESTADOS

A Orsegups, empresa genuinamente brasileira, líder nacional no mercado de segurança, que atua fortemente nas áreas de segurança eletrônica, segurança patrimonial e facilities, está com ótimas oportunidades de trabalho nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, veja a lista:

Servente de Limpeza – Rio do Sul – SC – Limpeza;

Vigilante Cobertura de Férias – São José dos Pinhais – PR – Vigilância;

Assistente Administrativo Operacional – Curitiba – PR – Produção;

Vigilante – Timbó – SC – Segurança Patrimonial;

Representante Comercial Autônomo – São José do Rio Preto – SP – Representação Comercial;

Representante Comercial Autônomo – Itajaí – SC – Representação Comercial;

Representante Comercial Autônomo – Cascavel – PR – Representação Comercial;

Representante Comercial – Criciúma – SC – Representação Comercial;

Representante Comercial – Chapecó – SC – Representação Comercial;

Assistente Administrativo – São José – SC – Administração Geral;

Representante Geral – Joinville – SC – Representação Comercial;

Vigilante Horista – Porto Belo – SC – Vigilância;

Vigilante Horista – Blumenau – SC – Vigilância.

Mais sobre a Orsegups

Sobre a Orsegups, é interessante frisar que, com mais de 40 anos de mercado, fiel às suas diretrizes organizacionais e seus valores; transparência, responsabilidade social, cooperação, resultado e excelência, a Orsegups se solidificou e escreveu uma história de protagonismo no segmento de segurança.

Sediada em São José, na Grande Florianópolis, Santa Catarina, a Orsegups atua no Brasil todo e conta em seu portfólio com mais de 80 mil clientes. A sua equipe, altamente capacitada, é composta por mais de 6 mil colaboradores, distribuídos entre os seus 26 escritórios regionais e unidades operacionais.

Além disso, sua capacidade de atendimento está alicerçada em centenas de rotas táticas de pronta resposta, presentes em diversas cidades brasileiras, ratificando a melhor e maior oferta de soluções em segurança para o mercado nacional.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades de emprego, é só conferir o Notícias Concursos!



Você também pode gostar: