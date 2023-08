Os 10 melhores acessórios Starlink para comprar em 2023: atualize seu Starlink

Se você adquiriu recentemente seu novo Starlink, espere um momento! Embora o Starlink tenha tudo o que você precisa, ele ainda possui muitas falhas e problemas de design que você só pode superar se usar o melhores acessórios Starlink que você precisa comprar em 2023. Com isso dito, aqui está nossa lista de produtos pré-selecionados que recomendamos a qualquer novo comprador Starlink.

Por que você precisa dos melhores acessórios Starlink?

Se você comprou recentemente seu tão esperado Starlink, é obrigatório que você compre os melhores acessórios Starlink. Os acessórios Starlink são absolutamente essenciais se você deseja continuar usando seu Starlink por muito tempo, além de garantir que ele permaneça conectado o tempo todo, sem interrupções e obstruções.

Discutimos os itens necessários, como montagens, gabinetes, roteadores e nós de malha. Esses produtos, se adquiridos, garantirão que você aproveite ao máximo seu Starlink.

Melhores acessórios Starlink que você precisa comprar agora 2023

1. Suporte Starlink Pivot – Acessório Starlink Absolutamente Essencial para Montagem

Hoje em dia, quase todas as casas têm telhados inclinados, e isso faz do suporte Pivot um dos mais importantes e o melhor acessório Starlink para instalar Starlink no telhado. Também é conhecido como “J-Mount”, que pode ser preso a um poste ou perfurado em seu telhado.

Uma pequena diferença entre uma montagem de pivô e uma montagem em J é que a montagem em J é levemente curvada e a montagem em pivô é completamente reta. Neste caso, consideramos o Winegard DS-2000A uma excelente opção. Isso pode suportar alta pressão do vento e é relativamente barato. Esta é a nossa montagem recomendada se você estiver procurando os melhores acessórios Starlink.

O suporte Winegard Starlink é uma combinação perfeita para o poste de prato Starlink porque foi projetado com o sistema Starlink em mente. Os parafusos em U que acompanham o suporte são tudo o que você precisa para prender o prato com segurança no lugar.

Se você gosta deste produto, certifique-se de verificar definitivamente este produto.

2. Montagem em poste de aterramento – Melhor acessório Starlink se o teto não for alto

O Ground Pole Mount é um dos melhores acessórios Starlink se o seu telhado não for alto o suficiente. Esta montagem se estabelece como uma montagem de Hospedagem de Bandeira e se destaca. Além disso, não está conectado ao seu telhado.

Em vez disso, ele é instalado cavando um buraco no chão. Consequentemente, não haverá problemas de vazamento de água e escalada no telhado a qualquer momento no futuro. O Ground Pole Mount também se mostra uma excelente opção se você tiver árvores.

Isso ocorre porque, se houver árvores ao redor, você enfrentará obstruções e outros problemas de conectividade que acabarão prejudicando o desempenho do seu Starlink.

Como resultado, este Ground Pole Mount é um excelente acessório Starlink se você precisar de uma boa conectividade geral sem o medo de árvores ou telhados bloqueando seu sinal.

Se você está interessado neste produto, certifique-se de verificar este produto.

3. Montagem de telhado não penetrante – Melhor acessório Starlink para residentes de aluguel

Se você mora como inquilino ou tem um contrato de aluguel, é provável que o proprietário não permita que você perfure o telhado. Como em qualquer suporte Starlink, é essencial fazer alguns furos no teto para tornar o processo de montagem Starlink mais fácil e resistente.

Porém, no caso dos inquilinos, isso é um fruto proibido. Como resultado, usar o suporte de telhado não penetrante é uma excelente opção. Ao apoiar sua montagem Starlink, ele também garantirá que você não precise fazer nenhum furo. Em caso de manutenção, no entanto, você pode ter que fazer um pouco mais de trabalho devido ao seu peso.

Se você está interessado neste produto, certifique-se de verificar este produto.

4. Starlink RV Pole – Melhores acessórios Starlink para usuários de RV

Se você possui um Starlink RV, o bastão Starlink RV é uma excelente opção, pois ajuda na recepção do sinal e na redução de obstruções. Durante a viagem, você não tem certeza de onde vai passar a noite e depois volta para a pista.

Como resultado, se você parar em algum lugar onde há muitas árvores por toda parte, pode ser muito difícil para o seu Starlink obter um sinal e se conectar com as constelações.

Usando o Starlink RV Pole, você pode contornar todas as dificuldades que enfrenta durante sua viagem. Além disso, esta vara é extremamente leve e dobrável. Portanto, você poderá dobrá-lo e guardá-lo dentro do seu trailer.

Se você estiver interessado em comprá-lo, certifique-se de verificar este produto.

5. Starlink Tower Mount – Melhor acessório Starlink se você mora em uma cidade

Como o nome sugere, é um monte de torre. A montagem da torre pode ser usada para montar o Satteltite do seu Starlink se houver muitos arranha-céus ao lado de sua casa e você também morar em um.

Embora este Tower Mount seja certamente um dos melhores acessórios Starlink, é definitivamente um dos mais caros da nossa lista. No entanto, com o preço que você paga, você obtém vários benefícios. Por exemplo, seu prato está em uma altura em que você não enfrentará obstruções. Se um pássaro vem e senta, isso é uma questão completamente diferente.

Deixando as piadas à parte, este Starlink Tower Mount é uma excelente montagem que pode ser usada em qualquer condição climática. Mas o principal problema se algo der errado com o prato, você terá que subir alto.

Se você estiver interessado em comprá-lo, certifique-se de verificar este produto.

6. Montagem em tripé – Melhor acessório Starlink se a portabilidade for importante

Não importa se você está usando Starlink RV ou em sua casa, o suporte para tripé é adequado para ambos e funciona muito bem. Por outro lado, se você planeja usá-lo com seu Home Starlink, terá o benefício de trazer o mastro para dentro de sua casa quando estiver chovendo ou nevando.

Se você planeja usá-lo em seu Starlink RV, não há problema aqui também. Ao viajar, mantenha-o dentro e, quando estiver acampando, retire-o e monte seu Starlink para uso. Esta montagem tem um preço moderado e é acessível, considerando a funcionalidade que oferece.

Se você estiver interessado em comprá-lo, certifique-se de verificar este produto.

7. Suporte para chaminé – Melhor acessório Starlink se você tiver chaminé

Se você mora em uma região fria, com certeza pode ter uma chaminé. Agora, a chaminé é um dos melhores lugares onde você pode montar seu Starlink porque é seguro. Além disso, o calor das paredes da chaminé também pode impedir o congelamento do Starlink e ajudar no seu desempenho.

Você pode considerar um suporte de chaminé, mesmo se morar de aluguel. A chaminé não está danificada e o encaixe é bastante fácil, considerando que você é um pouco habilidoso. No entanto, se algo der errado, derrubar o satélite Starlink pode ser um pouco complicado.

Se o suporte de chaminé intrigar seu interesse, certifique-se de verificar este produto.

8. Estojo Starlink – Acessório Starlink definitivo para armazenamento

Se você possui um Starlink RV ou usa um plano de turismo com seu Starlink, este estojo de armazenamento é um dos melhores acessórios Starlink que você pode obter no mercado agora. Os pratos Starlink e outros equipamentos são frágeis e se você não manuseá-los com cuidado, seu Starlink pode ser danificado.

Se você deseja manter seu Starlink seguro por muito tempo, você definitivamente deve considerar comprar uma capa Starlink. O principal objetivo deste caso é salvar seu Starlink de danos e poeira. Se você não planeja usar seu Starlink por muito tempo, é melhor guardá-lo no estojo.

Se você gostou deste produto e está interessado em comprá-lo, certifique-se de verificar este produto.

9. Outro roteador – melhor para ignorar o Starlink

Sejamos honestos. O roteador Starlink é desprovido de muitos recursos. No entanto, isso pode ser facilmente superado usando outro roteador. Esse processo é conhecido como ignorar o roteador Starlink. Também criamos um guia para facilitar o processo.

No entanto, é altamente recomendável que você obtenha outro roteador. Este roteador não apenas aumentará o alcance do seu roteador Starlink, mas também aumentará a velocidade a longo prazo. Por exemplo, o roteador TP-Link explicou seus produtos em sua linha ao longo do tempo. O TP-Link e às vezes até o D-Link produzem alguns dos melhores roteadores de sua categoria.

Se você estiver interessado em ignorar seu roteador Starlink, certifique-se de verificar este roteador.

10. Nós de malha – Melhor acessório Starlink se você tiver uma casa grande

Se você tem uma casa grande e deseja conexão de rede consistente e confiável e velocidade em toda a sua casa, você deve definitivamente comprar nós de malha. Para esse fim, recomendamos os próprios Eero Mesh Nodes da Amazon. Se você tem uma casa tão grande quanto 4.500 pés quadrados, pode facilmente usar este sistema e desfrutará de uma velocidade ininterrupta regular.

Este dispositivo é muito útil quando você tem vários dispositivos, como câmeras de segurança e sistemas domésticos inteligentes conectados ao seu Wi-Fi em vários cômodos da sua casa.

Embora o Starlink ofereça seu próprio sistema WiFi mesh, o sistema Eero é mais flexível e poderoso. Você pode usar os nós de malha para todos os tipos de pratos Starlink, como o retangular e o circular. A única coisa que você precisa ter em mente é que, antes de comprá-lo, você precisa comprar um adaptador ethernet Starlink.

Se você está intrigado com este produto, certifique-se de verificar este produto.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre os melhores acessórios Starlink que você deve comprar imediatamente. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

