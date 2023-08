os 10 recursos que você não pode deixar de conferir

Hoje, um dos smartphones mais populares do mundo é o modelo da Apple, com o sistema operacional iOS; ele possui vários recursos diferentes e exclusivos. Assim, conhecer algumas dicas para iPhone pode mostrar várias otimizações muito úteis do aparelho.

Portanto, ao longo deste conteúdo, deixamos alguns macetes interessantes sobre o smartphone para você descobrir. Assim, verifique quais são as principais ferramentas que ele oferece e de que maneira podem facilitar ainda mais sua rotina.

O iPhone no mercado brasileiro

O iPhone é o smartphone da Apple, que utiliza um sistema operacional próprio, o iOS. Em 2023, a empresa conquistou o segundo lugar no ranking de vendas, ultrapassando a Motorola, atrás apenas da líder isolada, a Samsung.

Atualmente, o aparelho se tornou um símbolo de status e valor social, muito cobiçado principalmente entre os mais jovens. Por isso, ele é um dos mais procurados nas prateleiras de vendas nesse segmento do mercado brasileiro.

Assim, é muito importante entender quais as melhores funções e dicas para iPhone, para aproveitar bem todos os recursos. Dessa maneira, você consegue incorporar várias dessas ferramentas do aparelho para dinamizar sua rotina cada vez mais.

Confira algumas dicas para iPhone

Então, o iPhone é um smartphone cheio de funções interessantes para aproveitar em seu dia a dia. Desde assistentes virtuais, até outros tipos de recursos mais consistentes, como a transferência de dados.

Por isso, se você ainda não sabe como aproveitar melhor seu aparelho, estamos aqui para ajudar. Deixamos alguns tópicos com dicas para iPhone e como começar a aproveitar a acessibilidade e bons recursos agora mesmo.



1.Transferir dados do Android

Para quem está começando agora a usar esse smartphone, pode se preocupar em perder os dados que estão no Android. Porém, não é preciso se preocupar com isso. Afinal, uma das dicas para iPhone é a possibilidade de realizar essa transferência.

Assim, a própria Apple possui um aplicativo que realiza essas funções, chamado de Move to iOS. Porém, não são completamente todos os dados que você pode transferir, confira o que está na lista de possibilidades dessa função:

Fotos e vídeos salvos;

Agenda de contatos;

Contas de e-mail;

Apps gratuitos compatíveis com os dois sistemas operacionais;

Mensagens salvas no histórico;

Favoritos do Google Chrome.

Ainda, é possível transferir também suas contas de calendário que estiverem vinculadas ao Android. O app está de forma gratuita para realizar a transição dos sistemas operacionais de forma mais simples.

2.Central de controle personalizada – dicas para iPhone

A Central de Controle do iPhone é a tela onde você pode gerenciar de forma fácil as principais funções de seu smartphone. Através dela, é possível acessar tarefas, ações e outros recursos com apenas um toque.

A dica mais legal é que você pode configurar e personalizar essa central, da forma que preferir. Dentro do menu de Ajustes, existe a Central de controle, onde é possível adicionar recursos tocando no botão “+” e remover tocando no botão “-“.

3.Buscar iPhone

Para quem busca por segurança, outra das dicas para iPhone pode ajudar bastante em caso de perda ou roubo do aparelho. Assim, o recurso Buscar iPhone é muito eficaz, já que consegue localizar seu celular, mesmo quando ele estiver desligado.

Então, dentro da aba de Ajustes, você encontra o menu de Buscar iPhone tocando em seu nome. Depois, deixe a função ativa para conseguir acessar o aparelho de forma remota pelo login do iCloud, mostrando a localização em tempo real.

4.Atualização automática de apps – dicas para iPhone

E se você não gosta de perder nenhuma novidade, mas atualizar app a app no aparelho é um sacrifício, confira mais uma das dicas para iPhone. A atualização automática também está disponível para iOS, tornando mais simples o processo.

Para encontrar a função, basta acessar o menu de Ajustes e tocar em App Store. Dentro dessa nova aba, você verá a opção Downloads automáticos, clique sobre ela e ative as atualizações automáticas.

5.Criar stickers e GIFs de forma nativa

Ainda, é possível criar figurinhas e GIFs sem precisar baixar outros aplicativos em seu aparelho. Essa dica para iPhone é para quem gosta desses recursos visuais em apps de comunicação, como o WhatsApp.

No aplicativo Live Photos, existe a opção de criar GIFs através de seus vídeos, de forma bem simples. Já no caso das figurinhas, existe a função do Live Objects, que utiliza as imagens em seu aparelho para elaborar stickers e enviar pelo WhatsApp.

6.A Siri pode ajudar bastante

Outra das dicas para iPhone que pode facilitar sua vida é utilizar a Siri, assistente virtual oficial do iOS. Dessa maneira, ela consegue otimizar vários tipos de recursos, sendo controlada apenas com a voz.

Por exemplo, você consegue acessar a previsão do tempo, criar notas, realizar pesquisas e até mesmo configurar funções de forma autônoma. Basta chamar a Siri e solicitar que ela realize tarefas para você.

7.Widgets na tela

A inserção de Widgets na tela também pode facilitar bastante a vida dos usuários. Esses são pequenos atalhos de funções onde você consegue abrir ferramentas básicas de forma mais rápida, sem precisar acessar o menu.

Para conseguir incluir um novo widget, o processo é bem simples. Basta tocar sobre um espaço livre na tela inicial e tocar no símbolo de (+). Então, uma lista irá aparecer com os principais apps, é só selecionar seu favorito e adicionar.

8.Acessibilidade com o modo escuro

Outro recurso importante em termos de acessibilidade é o modo escuro do iPhone. Assim, ele diminui a incidência de luz sobre os olhos, suaviza o uso da tela e torna muito mais agradável o layout do celular e diminui o consumo de bateria, com essa dica para iPhone.

O recurso fica disponível na Central de Controle do aparelho, aquela onde existem os botões rápidos do celular. Então, na parte de ajuste do brilho, existe um botão direto para ativação do modo escuro, que irá alterar todo o modo de exibição de seu celular.

9.Trackpad no teclado – dicas para iPhone

Uma das dicas para iPhone que facilitam a comunicação é ativar o trackpad em seu teclado. Essa função opera com um sistema de “deslizar” o dedo sobre as teclas para digitar, ao invés do sistema de toques tradicional.

Então, quanto você utiliza esse tipo de tecnologia, pode facilitar muito o processo de digitação. Para realizar a ativação, basta tocar no espaço do teclado quando estiver com o teclado aberto, depois arraste o dedo para utilizar o trackpad.

10.Spotligh para pesquisas

O Spotiligh é um assistente nativo do iPhone para facilitar sua busca por aplicativos ou informações. Assim, ele consegue realizar o download de forma automática, e você consegue realizar a busca por voz ou por termos similares.

Por fim, se quiser aprender um pouco mais sobre dicas e truques para Android e iOS, continue explorando nossos posts. Assim, deixamos vários outros conteúdos para te ajudar com informações úteis para usar seu smartphone de forma mais otimizada.