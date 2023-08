Os alegados problemas de Josh Allen com Stefon Diggs no Buffalo Bills parecem ser falsos

Stefon Diggs‘futuro tem sido falado há semanas, parece haver uma chance para ele possivelmente deixar o Notas de búfalo mas Josh Allen está apagando incêndios a torto e a direito. O quarterback estrela apareceu recentemente no Pat McAfee show para esclarecer as coisas, ele tem química suficiente com Diggs para ser considerado confiável. Depois que vários rumores sobre seu suposto relacionamento rompido começaram a circular, Josh Allen saiu para apagar um incêndio causado por Stefon Diggs desde aquele infame ‘The Shop: Ininterrupto’ da HBO episódio de março. Diggs reclamava da falta de resultados positivos e culpava tudo pela má execução. Allen queria amenizar essas declarações apoiando Diggs logo depois que ele perdeu o primeiro treino voluntário da temporada.

Onde começaram essas divergências entre Allen e Diggs?

Tudo começou em janeiro, durante o Eliminatórias da Divisão AFC jogo contra o Cincinnati Bengals. Há imagens de Allen e Diggs ficando irritados durante a derrota do Bills por 27-10. Os problemas persistiram na pré-temporada, quando Diggs decidiu perder o treino obrigatório do minicamp. Allen afirmou que o Buffelo Bills não conseguirá bons resultados se Stefon Diggs não está na equipe. Embora Diggs tenha enviado mensagens contraditórias através de suas redes sociais, Allen permaneceu institucional e sempre apoiou seu wide receiver. No início da semana, Allen apareceu no programa Pat McAfee para discutir muitos tópicos, mas Pat estava ansioso para perguntar a ele sobre Diggs.

Em sua resposta, fica evidente que Josh Allen não busca confrontos e deixa tudo se resolver dentro de campo. Ele mencionou o quanto eles vibram durante os treinos. Aqui está o que ele disse: “Nossa comunicação está em alta, apenas entendendo melhor alguns de nossos conceitos, garantindo que estamos conversando e temos uma linha de comunicação aberta. A temporada que estamos entrando está em alta. Adoro jogar com ele, vamos continuar crescendo e melhorando e acho que este será o nosso melhor ano. Eu realmente acredito nisso. “