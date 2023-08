Os comandantes quebram o recorde do Ravens na NFL em 24 jogos consecutivos de vitórias na pré-temporada com walkoff FG

TO Washington Commanders derrotou o Baltimore Ravens com um field goal na segunda-feira no FedExField para quebrar o recorde da NFL em 24 vitórias consecutivas na pré-temporada.

Baltimore não perdia um jogo de pré-temporada da NFL desde setembro de 2015 contra o Atlanta Falcons. A equipe do técnico do Ravens, John Harbaugh, vinha de uma vitória por um ponto sobre o Philadelphia Eagles no sábado.

Desta vez, eles estavam do lado errado de um jogo de um ponto, com Joey Slye acertando um field goal de 49 jardas com apenas alguns segundos restantes na disputa.

O quarterback do Commanders, Sam Howell, roubou os holofotes com 188 jardas de passe e dois touchdowns em 19 de 25 finalizações com zero interceptações.

O Green Bay Packers de Vince Lombardi detinha o recorde anterior invicto da pré-temporada de 19 vitórias consecutivas de 1959 a 1962.