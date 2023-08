Os Comandantes são legais de novo? Fãs se reúnem em massa para o campo de treinamento após a mudança de propriedade

Tele Dan Snyder a era acabou em Washingtone há um novo senso de otimismo em torno Comandantes futebol pela primeira vez em muitos anos.

Novo dono Josh Harris está dizendo as coisas certas após sua aquisição recorde de $ 6 bilhões do time, e os fãs de longa data estão prestando atenção. Mais de 10.000 fanáticos do Commanders torceram pelos jogadores no campo de treinamento no sábado – o maior comparecimento no time Ashburn, Vá. instalações em oito anos.

Uma longa era estéril

O Comandantes — Conhecido como peles vermelhas entre 1933 e 2020 — já foram um dos NFLfranquias de maior sucesso e seus jogos caseiros rotineiramente esgotados. Washington ganhou o Super Bowl três vezes entre 1982 e 1991 – mas sob SnyderCom a posse do time, o prestígio do time despencou, assim como os resultados em campo.

Os Commanders chegaram à pós-temporada apenas cinco vezes no século 21 e não venceram mais de 10 jogos em uma temporada em mais de três décadas. Mas Washington tem um núcleo para construir, liderado no ataque pelo wide receiver de elite Terry McLaurin e uma defesa de alta qualidade que enviou três jogadores – Jonathan Allen, Daron Paynee Jeremy Reaves — para o Pro Bowl ultima temporada.

O retorno dos Redskins?

Agora isso Harris‘ grupo está no comando, as possibilidades parecem infinitas para Washington e seus fãs. O apoio do público está aumentando para um novo estádio, e o polêmico antigo nome do time pode até estar de volta à mesa.

Está a circular uma petição que poderá ver o Comandantes nome caiu nas próximas temporadas, e substituído pelo peles vermelhas identidade que ofendeu muitos grupos de defesa nas mais de oito décadas em que esteve em uso.

Embora a reversão para o nome “Redskins” atraia uma oposição significativa, o esforço para renomear o time novamente representa o envolvimento dos torcedores que não era visto na capital do país há anos.