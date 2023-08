Os Estados Unidos anunciam sua escalação de 12 mulheres para a Copa Solheim

Após a conclusão do CPKC Women’s Open, a equipe dos Estados Unidos para o Copa Solheim 2023 encerrou o período de qualificação e confirmou os nove jogadores que viajarão para o campo Finca Cortesin.

Isso é na Costa del Sol (de 22 a 24 de setembro) através do ranking LPGA (7) e do Rolex World Ranking (2).

Ao longo da sessão de terça-feira, o capitão Stacy Lewis finalizou a lista com suas três seleções.

O número 1 do mundo, Lilia Vuvencedor de dois majors nesta temporada, será o porta-estandarte da seleção americana.

Ela é acompanhada (em ordem de qualificação) por Nelly Korda, Corpo de Alice, Megan Kang, Jennifer Kupcho, Danielle Kange Andreia Lee.

Lexi Thompson e Rosa Zhang juntaram-se à seleção dos EUA como as duas golfistas com melhor classificação no Rolex Women’s World Golf Rankings que não estavam entre as sete qualificadas do ranking LPGA.

Lewis sobre suas seleções na Copa Solheim

Para completar a equipe, o capitão escolheu Aliado Ewing, Cavaleiro Cheyennee Anjo Yin.

“Esses últimos dias foram definitivamente alguns dos mais difíceis da minha carreira, mas estou muito orgulhoso de ter Aliado, Cheyenne e Anjo no Copa Solheim dos EUA de 2023 equipe”, disse Luís.

“Essas três mulheres conquistaram seus lugares nesta equipe, colocando-se na disputa tanto pelo jogo no campo quanto pelo trabalho em equipe fora do campo.

“No último ano e meio, conheci incrivelmente bem todos os jogadores norte-americanos e estou honrado em ser seu capitão. Teremos uma semana incrível no Finca Cortesin.”