Os fatos do boato da morte de Lil Tay: a suposta morte do influenciador foi encenada?

Crapper e influenciador anadiano Lil Tay surpreendeu o mundo inteiro quando uma mensagem de sua conta no Instagram parecia confirmar a morte dela e de seu irmão. As próximas 24 horas foram um caos completo, cheio de desinformação e muitas perguntas da mídia. Finalmente, Lil Tay conseguiu recuperar sua conta do Instagram e ela confirmou que sua morte foi uma farsa. Em meio a seus atuais problemas legais com seu pai biológico, Lil Tay não foi capaz de oferecer mais detalhes sobre o que aconteceu. Mas, para nosso entendimento, há uma batalha em andamento na qual ela e seu irmão estão tentando recuperar todas as suas contas de mídia social e sua imagem.

Como Lil Tay ficou famoso?

Famosamente conhecido como o flexer mais jovem do mundo, Lil Tay alcançou a fama exibindo estilos de vida luxuosos por meio de seus vídeos. Como sua mãe era corretora de imóveis, ela pôde ter acesso a casas e apartamentos exclusivos no Vancouver área. Além disso, muitas vezes ela recebia permissão para filmar dentro de carros de luxo e reivindicar muitos desses itens como seus. Quando ela se tornou uma sensação viral, Lil Tay tinha apenas 9 anos de idade. De repente, Lil Tay saiu completamente dos holofotes e não sabíamos muito sobre ela até a semana passada. Os detalhes permanecem difíceis de confirmar, mas sabemos que Lil Tay está viva e seu irmão também está bem.

Seu pai biológico é advogado de Vancouver Christopher John Hope, ele foi acusado por Tay de comportamento abusivo contra ela, que incluía violência física. Na época, o próprio Hope negou essas acusações e apenas alegou que não queria que sua filha amaldiçoasse os vídeos e exigiu 25% de todos os seus ganhos brutos para um fundo fiduciário dedicado à criança. Além disso, Hope supostamente queria que houvesse uma estrutura em sua operação e gerenciamento de sua imagem pública. Hope também alegou que o irmão de Lil Tay, Jason, foi o responsável por assumir o controle de suas contas de mídia social. Depois de algum tempo, saberemos quem é o culpado pela farsa da morte de Lil Tay.