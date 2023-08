Os gêmeos Cavinder lançam o primeiro arremesso no jogo Marlins

BAs estrelas do basquete costumam ir a outras arenas esportivas para mostrar suas proezas atléticas. Mas quando o Cavinder gêmeos foram para o campo de beisebol, eles provaram que também podiam deslumbrar lá.

Antes de o Marlins enfrentou os Astros na última segunda-feira, o famoso Basquete da Universidade de Miami sensações, haley e Hanna Cavinder, foram convidados a fazer os primeiros arremessos cerimoniais. Os resultados? Digamos que eles eram tão diferentes quanto suas personalidades.

Vestindo sua camisa da Universidade de Miami, nº 14, haley cavinder aproximou-se do monte parecendo confiante. Depois de um breve aquecimento que incluiu um soco motivacional de seu irmão gêmeo, ela entregou com confiança um arremesso que poderia ser facilmente descrito como um “golpe perfeito”. Treinador dos Marlins Jon Jay quase não teve necessidade de ajustar sua postura ou luva.

Por outro lado, Hanna, vestindo sua camisa nº 15, acrescentou um pouco de elegância à sua performance. Com um chute de perna pronunciado, seu arremesso fez um desvio inesperado, algo como uma bola curva apontada para a área do rebatedor canhoto. Sua visão bem-humorada de sua própria performance? “A perna para cima adicionou caráter”, seguido por “Eu chamo de bola curva.”

Os gêmeos Cavinder usaram o instagram para brincar sobre suas propostas

haley deu um soco brincalhão na situação no Instagram, sugerindo que o peso de carregar apenas a responsabilidade do campo era uma tensão:

A diferença entre os arremessos… Hanna, minhas costas doem. haley cavinder

Sua passagem pelo campo de beisebol ocorre após uma incrível temporada de basquete, onde o Cavinder irmãs ajudaram o furacões em garantir uma vaga na Elite Eight durante o Loucura de março de 2023. Mas não são apenas suas habilidades no basquete que chamam a atenção. Fora da quadra, os gêmeos têm sido figuras estelares no NADA esfera. O tempo deles no Universidade de Miami os testemunhou acumulando impressionantes $ 2 milhões de acordos NIL, um testemunho de seu incrível valor de marca como atletas universitários e influenciadores.

Os gêmeos chegaram aos torneios Elite Eight da NCAA, mas decidiram desistir do basquete

Mas por trás do brilho e do glamour, sempre há uma história. Em seu podcast renovado “Twin Talk”, a dupla dinâmica se abriu sobre seus conflitos internos em relação a um possível retorno a Miami por mais um ano. Uma emocionada Haley relatou um desentendimento: “Nós brigamos, se você realmente quer saber o chá, e eu disse ‘Hanna, estou voltando’, e ela disse, ‘Eu não vou voltar, Eu não estou mais fazendo isso.'” Ela continuou,

Chegamos à Elite Eight, esse era o nosso objetivo. Mas Hanna não queria jogar, então ela me fez largar o basquete. haley cavinder

Embora sua jornada no basquete possa ter terminado, o Cavinder gêmeos continuam a atrair audiências em todos os lugares. Seus papéis prósperos como influenciadores provavelmente suavizam o golpe dessa decisão desafiadora de deixar o esporte.