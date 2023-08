Os Knicks processam o Raptors, o técnico Darko Rajakovic e um ex-funcionário por arquivos roubados

Tele New York Knicks processou o Toronto Raptorsseu novo treinador principal e ex-funcionário de olheiros do Knicks na segunda-feira, dizendo que os réus conspiraram para roubar milhares de vídeos e outros segredos de olheiros nas últimas semanas.

O processo no tribunal federal de Manhattan busca danos não especificados e a proibição da disseminação dos segredos comerciais dos Knicks. O processo alegou que os segredos, incluindo aferição e relatórios de frequência de jogo, juntamente com um livro de preparação e um link para um software valioso, foram baixados milhares de vezes pelos funcionários do Raptors.

“Este material consiste em informações secretas e proprietárias críticas para os esforços dos Knicks em manter uma vantagem competitiva sobre seus rivais, incluindo os Raptors”, disse o processo.

Os Knicks disseram que o roubo ocorreu nas últimas semanas depois que os Raptors contrataram e recrutaram “uma toupeira” dentro da organização dos Knicks. O processo o identificou como Ikechukwu Azotam, que desde agosto de 2021 dirigiu o planejamento, organização e distribuição de todas as responsabilidades de aferição de vídeo para a equipe técnica do Knicks.

Eles culparam o técnico do Raptors Darko Rajakoviccontratado em junho, juntamente com o técnico de desenvolvimento de jogadores Noah Lewisempresa-mãe dos Raptors – Maple Leaf Sports & Entertainment Limited – e 10 funcionários não identificados do Raptors, dizendo que receberam informações de propriedade e às vezes instruíram Azotam a usar indevidamente seu acesso às informações dos Knicks.

Nota de lançamento do Raptors

Em um comunicado na segunda-feira, o Raptors e sua empresa controladora disseram que “nega veementemente qualquer envolvimento nos assuntos alegados”.

De acordo com o comunicado, a Maple Leaf Sports & Entertainment e os Raptors foram notificados pelo dono dos Knicks na quinta-feira sobre as alegações, mas ainda não haviam recebido uma ação judicial.

“O MLSE respondeu prontamente, deixando clara nossa intenção de conduzir uma investigação interna e cooperar totalmente”, disse o comunicado. “A MLSE e o Toronto Raptors reservarão mais comentários até que este assunto seja resolvido de forma satisfatória para ambas as partes.”

Um endereço de e-mail listado no processo de Azotam com os Raptors não estava aceitando e-mails na segunda-feira.

Madison Square Garden divulga comunicado

Em um comunicado, Esportes no Madison Square Garden disse que processou depois que Azotam levou milhares de arquivos proprietários com ele para sua nova posição no Raptors, incluindo um livro de preparação para a temporada 2022-2023.

“Dada a clara violação do nosso contrato de trabalho, direito penal e civil, não nos resta outra escolha a não ser tomar esta ação”, acrescentou.

Contratado em outubro de 2020 como coordenador assistente de vídeo, Azotam foi posteriormente promovido ao cargo de diretor de análise de vídeo/assistente de desenvolvimento de jogadores, disse o processo.

Em junho, os Raptors começaram a recrutar Azotam para ajudar seu treinador novato a montar uma nova equipe de treinamento e operações de vídeo, disse o processo.

Azotam deixou o emprego nos Knicks em julho

Azotam notificou os Knicks no final de julho de que estava saindo. Seu último dia foi 14 de agosto, e a equipe de segurança dos Knicks identificou o roubo na última terça-feira, disse o processo.

No início de agosto, o Azotam começou a converter e se apropriar ilegalmente dos dados confidenciais e proprietários dos Knicks, disse o processo. Em 11 de agosto, ele enviou dois e-mails de seu endereço de e-mail do Knicks para seu novo endereço de e-mail do Raptors contendo “informações proprietárias com material altamente confidencial”, disse o processo.

Um e-mail, disse o processo, incluía um relatório avançado de observação dos jogadores do Indiana Pacers com estatísticas do time e do jogador, jogadas importantes e dados de frequência de jogo, tendências específicas de jogadores e observação, análises de estratégia e outras informações.

O segundo e-mail continha um relatório de reconhecimento avançado do Denver Nuggets com informações semelhantes à análise do Indiana Pacersdisse o processo.

Processo afirma que Raptors forçou Azotam a roubar arquivos

O processo disse que o Azotam também transmitiu um relatório de frequência de jogo para o Dallas Mavericks e outras informações que os Knicks usaram para se preparar para jogar contra o Mavericks.

O processo disse que os funcionários dos Raptors haviam instruído Azotam a usar indevidamente seu acesso a uma assinatura do Knicks para esportes de sinergia para criar e transferir para seu uso mais de 3.000 arquivos que consistem em informações e dados de filmes, incluindo 3.358 arquivos de vídeo.

Os funcionários dos Raptors acessaram os arquivos roubados mais de 2.000 vezes, disse o processo.

“Os Knicks foram prejudicados por este roubo e continuarão a ser prejudicados se esta má conduta não for imposta por este Tribunal”, disse o processo.