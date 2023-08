Os problemas de jogo de Phil Mickelson devem ser revelados em novo livro

Phil Mickelsonde carreira de golfe tem sido um dos melhores da história do esporte, embora, como costuma acontecer com grandes gênios, existam problemas abaixo da superfície.

Mickelson está definido para aparecer com destaque na autobiografia a ser publicada em breve do empresário americano e melhor do esporte, Billy Walters.

Isso está de acordo com informações fornecidas pelo biógrafo de Mickelson, Alan Shipnuckque explica que o lado mais problemático da vida pessoal de Mickelson será revelado.

“Eu li a autobiografia de Billy Walters ‘GAMBLER’. Não posso dizer nada específico desde que tive que assinar um NDA, mas ele é um personagem e é uma leitura selvagem”, postou Shipnuck no Twitter.

“Walters dedica dois capítulos ao seu ex-amigo Mickelson.

“Ele tem todos os recibos das apostas esportivas de Phil e HOLY SH*T.”

O jogo de Mickelson tem sido um segredo aberto há anos

Não é um choque descobrirmos que Mickelson jogava muito, tem sido um segredo aberto no mundo do golfe há anos, com o próprio Shipnuck escrevendo sobre isso em várias ocasiões.

Com isso dito, ninguém poderia esperar até que ponto o jogador de golfe americano jogou, mesmo depois que Shipnuck incluiu alguns detalhes sobre Mickelsondívidas de jogo em seu próprio trabalho.

“Na época, a extensão das dívidas de Mickelson era desconhecida, mas o relato na biografia, atribuída a uma fonte com acesso aos documentos da SEC, revelou que em um período de quatro anos, de 2010-2014, MickelsonAs perdas do empresário totalizaram mais de 40 milhões de dólares ou aproximadamente o equivalente a sua renda anual estimada durante esse período”, postou o Golf.com

Shipnuck até tocou na relação obscura entre Mickelson e Walterso que gerou uma investigação da SEC sobre o jogador de golfe em 2016, com a comissão acreditando que ele usou informações de Walters para ganhar dinheiro no mercado de ações, o que equivaleria a informações privilegiadas.