Os shows de Taylor Swift em LA levam à mesma presença da polícia metropolitana do Super Bowl LVI

LA não está brincando com Taylor Swift na cidade … os policiais estão reforçando a segurança do transporte público, com uma operação que será levada tão a sério quanto o maior dia do futebol.

O Departamento do Xerife do Condado de LA anunciou na terça-feira que o LAPD está trabalhando com o Metro para apoiar o enxame de pessoas que vão e voltam dos 6 shows de Taylor no SoFi Stadium – fornecendo uma tonelada de oficiais através do sistema Metro espalhado.