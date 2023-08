Os tempos difíceis de Sandra Bullock: a morte de seu namorado não é sua única tragédia

Sele pode ser conhecido por suas aparições em filmes de Hollywood, mas Sandra BullockA vida dela não tem sido fácil, com tantas histórias dramáticas e trágicas.

O mais recente envolveu o falecimento de seu parceiro, Bryan Randallapós uma luta de três anos contra a ELA.

“É com muita tristeza que informamos que, no dia 5 de agosto, Bryan Randall faleceu pacificamente após uma batalha de três anos contra a ELA”, disse um comunicado de sua família.

“Bryan escolheu cedo para manter sua jornada com ALS privada e aqueles de nós que cuidaram dele fizeram o possível para honrar seu pedido”.

Esta não é a primeira vez que ela enfrenta uma tragédia, desde sobreviver a um acidente de avião em 2000 até ter um perseguidor invadindo sua casa e um marido desleal.

Incidente de perseguição de Sandra Bullock

Em 2014, Joshua Corbettinvadiu boiem Hollywood e ela foi forçada a ligar para o 911 para relatar o intruso.

“Estou no meu armário, tenho uma porta segura, estou trancada no armário agora”, disse ela em uma gravação da ligação para o 911.

corbett foi condenado a cinco anos de liberdade condicional, obrigado a procurar tratamento em um centro de saúde mental e recebeu uma ordem de restrição por 10 anos em 2017, mas se suicidou em 2018.

“Eu não era o mesmo depois disso, eu estava me desfazendo”, boi disse, falando com Willow Smith, Jada Smith e Adrienne Banfield-Norris no Red Table Talk.

“Eu não estive sozinho desde o dia em que isso aconteceu.”

O caso do ex-marido de Sandra Bullock

boi foi casada com o fundador da West Coast Choppers Jesse James e passou por uma intensa batalha pela custódia de sua filha.

Mais, James passou a trair boicom várias mulheres alegando ter dormido com ele em 2010.

“Eu traí minha esposa, sim, eu me levantei e assumi a responsabilidade por isso e pedi desculpas e esse é o fim da história”, disse. James disse mais tarde ao Daily Mail.