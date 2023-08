Os Yankees finalmente vencem e Aaron Judge estabelece um marco na carreira com 3 home runs

TOs Yankees finalmente quebraram sua seqüência de 9 derrotas consecutivas com uma grande vitória contra o Washington Nationals em Quarta-feira noite em casa em Estádio Yankee.

O jogador que colocou o time nas costas para isso foi ninguém menos que Aaron Judge.

3 home runs, incluindo um Grand Slam

Juizque na semana passada foi citado como tendo dito que a equipe estava “não aparecendo” quando sua seqüência de derrotas chegou a 4 jogos, saiu balançando no segundo da série de três jogos contra o Nacionais.

O 31 anos bateu o primeiro para fora do jogo no primeiro turno, o que quebrou o péssimo período de 61 entradas consecutivas sem liderar.

Seu segundo para fora era um Grand Slam em seu turno seguinte de rebatida, que classificou o placar para 0-6.

Este foi o juiz5º Grand Slam da carreira e 26º home run da temporada.

Juízes último homer da noite chegou logo após o Alongamento da 7ª entrada para fazer a pontuação 0-8 e praticamente garantir que a equipe não iria merecer seu 10ª derrota consecutiva isso teria sido o pior do time série de derrotas desde 1913.

De acordo com ESPNo rebatedor também se tornou o primeiro Ianques jogador para se registrar 3 home runs em um jogo, incluindo um Grand Slamdesde Alex Rodriguez fiz isso em abril de 2005.

Os Yankees continuam em apuros

Os Yankees provavelmente não farão o jogo desta temporada jogos decisivosque seria a primeira vez que eles perderiam a pós-temporada desde 2016.

Eles atualmente estão na parte inferior do Pelo menos com um 61-65 registro que os coloca 9,5 jogos de distância a partir de um curinga local com apenas 36 jogos permanecendo no temporada regular.

Poucas horas antes do primeiro lançamento, Ianques Director Geral Brian Cashmandescreveu esta temporada como uma “desastre” e disse que espera que a equipe “continuar a encontrar formas de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para competir”.

O dos Yankees próximo jogo é esse Quinta-feira quando eles fecham sua série de 3 jogos contra o Nacionais em casa, antes de sair da cidade para 7 jogos de estrada direto.

A primeira série será contra os rivais da divisão Tampa Bay Rays, seguida por uma Série de 4 jogos em Detroit contra os Tigres para fechar Agosto.