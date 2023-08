ÓTIMA NOTÍCA para quem mora de ALUGUEL

O aluguel é uma despesa que muitos brasileiros têm de lidar mensalmente. Entender como funciona o seu reajuste é essencial, principalmente para aqueles que estão em busca de um imóvel para alugar. Neste artigo, vamos explicar tudo sobre o reajuste de aluguel, a influência do índice IGP-M e dicas para negociar um valor justo.

Como é Definido o Reajuste do Aluguel

O reajuste do aluguel é geralmente definido com base em um índice econômico. O mais comum é o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), mas também podem ser utilizados outros índices, como o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

O Índice IGP-M e o Aluguel

O IGP-M é um índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) que mede a variação de preços de bens e serviços, e contratos de aluguel em todo o Brasil.

Quando o IGP-M é negativo, isso significa que o valor do aluguel pode não aumentar, ou até mesmo diminuir. Porém, é importante lembrar que a maioria dos contratos de aluguel estipula que o valor só pode ser reajustado para cima.

A Negociação do Valor do Aluguel

O valor do aluguel e o seu reajuste devem ser justos para ambas as partes: o locatário e o locador. A negociação do valor é uma parte importante do processo de aluguel.

“Os contratos de aluguel precisam ser bons para os dois lados, tanto para quem aluga quanto para quem é proprietário do imóvel.”



Durante a pandemia de COVID-19, por exemplo, muitos locatários e locadores tiveram que renegociar os valores devido à crise econômica.

Qual o valor do IGP-M acumulado em 12 meses? Confira a tabela com o valor do IGP-M acumulado em 12 meses ao longo de 2023.

Mês de referência Acumulado 12 meses Julho/2023 -7,72% Junho/2023 -6,86% Maio/2023 -4,47% Abril/2023 -2,17% Março/2023 0,17% Fevereiro/2023 1,86% Janeiro/2023 3,79% Portanto quem está com aluguel prestes a ser renovado vai ter uma ótima surpresa, visto que o valor do aluguel será diminuído, desde que o contrato não preveja essa impossibilidade.

Entender o reajuste do aluguel é fundamental para evitar surpresas e garantir que o valor pago seja justo. Lembre-se de que a negociação é uma parte importante do processo de aluguel e que o índice IGP-M é apenas uma referência para o reajuste. Caso tenha dúvidas, consulte um profissional da área imobiliária para obter um conselho adequado.