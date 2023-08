ÓTIMA NOTÍCIA! Desenrola Brasil próximo de renegociar R$ 10 Bilhões em dívidas; confira

Se você não negociou ainda a sua dívida no Desenrola, certamente você conhece alguém que já realizou esta negociação. De acordo com novas informações divulgadas pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), quase R$ 10 bilhões já foram renegociados desde que o projeto começou a funcionar, ainda no último mês de julho.

Segundo a Febraban, os bancos brasileiros renegociaram 1,5 milhão de contratos de cerca de 1,1 milhão pessoas desde o início do projeto. O número de contratos é maior do que o de pessoas que realizaram as negociações, porque um indivíduo pode negociar mais de um contrato em seu nome.

Os dados compreendem todas as negociações realizadas entre os dias 17 de julho e 18 de agosto, ou seja, são os dados do primeiro mês do programa. Vale lembrar que o projeto segue em fase inicial de adesão, e que a ideia do governo federal é manter as negociações ao menos até o final deste ano de 2023.

Dívidas de até R$ 100

Ainda segundo informações da Febraban, o Desenrola conseguiu limpar o nome de 6 milhões de pessoas que estavam em situação de inadimplência por causa de dívidas de até R$ 100. A dívida não deixou de existir, mas estas pessoas tiveram os seus nomes limpos.

Vale frisar que esta foi uma das exigências do Desenrola. A empresa ou instituição financeira que deseja participar do sistema, precisa primeiramente limpar os nomes de todas as pessoas que estão em situação de inadimplência por causa de dívidas de até R$ 100.

Fase inicial do Desenrola

Em tese, o programa Desenrola do governo federal atende duas faixas de pessoas. São elas:

Faixa 1: pessoas que possuem renda per capita de até dois salários mínimos, e que tenham contraído dívidas de até R$ 5 mil até o dia 31 de dezembro de 2022;

Faixa 2: pessoas que possuem renda per capita de algo entre dois salários mínimos e R$ 20 mil, e que tenham contraído dívidas exclusivamente com bancos até o dia 31 de dezembro de 2022.



Para este primeiro momento, o Desenrola está atendendo apenas as pessoas da Faixa 2. A expectativa é que a maioria do público a ser atendido esteja na Faixa 1, já que são cidadãos que são mais pobres e que não conseguem quitar as suas dívidas.

Importante frisar que até mesmo pessoas que fazem parte de programas sociais como Bolsa Família e Auxílio-gás nacional também poderão participar do programa na Faixa 1. Quem está em situação de inadimplência por causa do consignado, por exemplo, vai poder fazer parte do projeto.

Quando a Faixa 1 começa a ser atendida?

O governo estima que vai começar a atender as pessoas da Faixa 1 a partir do próximo mês de setembro. Mas esta indicação não significa que as pessoas deverão ser atendidas já a partir da próxima semana. O Ministério da Fazenda sinalizou que a abertura para este público deve ocorrer apenas no final do mês.

Segundo a pasta, a nova rodada deverá ser liberada entre os dias 25 e 29 de setembro. A demora na liberação se deve ao fato de que será preciso liberar um aplicativo nesta nova etapa do Desenrola do governo federal. É através desta aplicação que será possível realizar as negociações.

O Desenrola

O Desenrola foi uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado. Entre outros pontos, ele defende que ao limpar os nomes das pessoas, elas poderão voltar a consumir, fazendo com que a economia volte a girar.

“Antigamente, a gente comprava por caderneta. E quando a gente devia, a gente não tinha nem coragem de passar na frente do bar, da padaria, do supermercado que a gente comprava. Porque pobre não gosta de dever, pobre gosta de pagar aquilo que deve. Todo mundo quer andar de cara limpa, todo mundo quer entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, alegre, porque não está devendo”, disse Lula.