Ótima notícia para quem é MEI! Renegociação de dívidas com DESCONTOS de até 50%

Uma excelente notícia foi anunciada recentemente, abrindo uma oportunidade imperdível para os cidadãos que atuam como Microempreendedor Individual (MEI). Agora, os empreendedores brasileiros englobados por esse regime empresarial têm a oportunidade de reestruturar suas pendências financeiras.

Aqueles que optarem por aproveitar essa abertura poderão desfrutar de descontos substanciais, alcançando até 50% de redução.

Em uma decisão histórica promulgada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), foi estabelecido que os benefícios concedidos aos empreendedores que são MEI incluem a possibilidade de descontos robustos, permitindo que eles aliviem o fardo de suas pendências fiscais.

Com essa medida pioneira proporcionará a oportunidade de regularização da situação fiscal por meio de um acordo tributário benéfico, o que, por sua vez, proporcionará uma série de vantagens substanciais.

Entre essas vantagens, destaca-se a notável redução do valor total do débito, um impulso significativo para restaurar o equilíbrio financeiro.

Esta iniciativa não apenas promove a reabilitação financeira dos microempreendedores individuais, mas também contribui para a fortalecimento do cenário econômico mais amplo.

E então, se animou com a notícia da renegociação de dívidas para quem é MEI?

Como será o processo de renegociação?

O processo de renegociação de dívidas foi otimizado para operar de maneira totalmente online através do portal Regularize da PGFN.



Para garantir que os descontos destinados aos Microempreendedores Individuais (MEI) sejam aplicados, é imprescindível que as negociações sejam concluídas dentro do prazo de adesão, o qual se encerrará no dia 29 de setembro.

A participação no programa de renegociação exige o prévio registro das dívidas na Dívida Ativa da União. Caso contrário, os empreendedores interessados deverão estabelecer contato com a instituição competente, neste caso, a Receita Federal.

Por meio do portal do Simples Nacional, os empreendedores em situação de inadimplência podem acessar suas informações, consultar a dívida em questão e negociá-la diretamente.

Essas medidas visam agilizar e simplificar o processo de regularização de dívidas para quem é MEI, proporcionando-lhes a oportunidade de reorganizar suas finanças de forma conveniente e eficiente, tudo no âmbito digital.

Regras para obter os descontos sendo MEI

O Sebrae destaca a importância de os empreendedores entenderem os detalhes de cada tipo de acordo. Um ilustrativo seria a realização de uma transação de baixo valor, direcionada para indivíduos, Microempreendedores Individuais (MEI), microempresas e pequenas empresas.

Essa opção permite a renegociação de dívidas de até 60 salários mínimos, com descontos de até 50%.

Por outro lado, a transação para débitos de difícil recuperação abrange apenas dívidas que se enquadram nessa categoria, como aquelas inscritas por mais de 15 anos ou suspensas judicialmente por mais de 10 anos.

Outra opção é a transação garantida por seguro garantia ou carta fiança, adequada para contribuintes com decisões desfavoráveis transitadas em julgado, onde os débitos são assegurados por esses meios antes de sinistros ou início de execução da garantia.

A modalidade de transação com base na capacidade de pagamento permite um extenso prazo de parcelamento – até 145 meses – com uma entrada dividida em 12 parcelas e o restante em 133 prestações. Além disso, proporciona reduções de até 100% em juros, multas e encargos.

Um benefício adicional é a dispensa da Declaração de Rendimentos, um requisito anteriormente obrigatório que por vezes dificultava a adesão. Nessa opção, os valores mínimos das parcelas são de R$ 25 para quem é MEI e R$ 100 para os demais.

Como abrir um MEI?

Antes de tudo, é necessário possuir uma senha de acesso ao Portal de Serviços do Governo Federal, conhecido como Gov.br. Caso você não tenha uma senha, acesse a opção “Fazer Cadastro” para criar a sua conta; Ao selecionar a opção “Fazer Cadastro”, você será guiado(a) a preencher os seus dados pessoais e criar uma senha segura. Essa senha será vital para realizar diversos procedimentos online, incluindo o registro do MEI; Após obter sua senha, utilize-a para acessar o Portal do Empreendedor. Esse portal é a plataforma oficial para realizar a formalização e gerenciar informações relacionadas ao seu negócio; No Portal do Empreendedor, explore a seção “Quem pode ser MEI?” Para verificar a elegibilidade de sua atividade para registro como Microempreendedor Individual, é essencial realizar uma consulta para confirmar se ela está incluída na lista de atividades autorizadas. Certificar-se de que a sua atividade se enquadra é crucial; Se a atividade que você exerce está entre as permitidas, clique na opção “Quero ser MEI“. Isso indicará o seu interesse em formalizar o seu negócio como Microempreendedor Individual; Logo após expressar o seu interesse, clique em “Formaliza-se”. Isso irá direcioná-lo(a) ao processo de formalização como Micro Empreendedor, que é o passo fundamental para legalizar o seu empreendimento; Nesse ponto, você será orientado(a) a preencher um cadastro online com informações sobre você e seu negócio. Certifique-se de fornecer informações precisas e completas, pois esses dados serão utilizados para a emissão do seu CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).

Pronto, você concluiu o processo de registro do MEI! Agora, você terá acesso aos benefícios e obrigações relacionados a essa categoria de empreendedor.

Observações

Por fim, vale aí pontuar que, é importante se certificar de guardar a documentação gerada durante o processo, como o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), que é a prova de sua formalização.

Lembre-se de que, como MEI, você terá obrigações tributárias simplificadas e a possibilidade de emitir notas fiscais, além de contar com benefícios previdenciários, como por exemplo, aposentadoria e auxílio-doença.