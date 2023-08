ÓTIMA NOTÍCIA para quem paga CONTA DE LUZ no mês de Setembro

Vai pagar a conta de luz no mês de Setembro? Então, pode comemorar porque temos uma boa notícia. A Aneel manterá a bandeira tarifária verde para o mês. Aliás, as cobranças estão sem a taxa extra desde abril do ano passado.

Os cidadãos não pagarão nenhum tipo de cobrança extra sobre a conta de energia no próximo mês. A Aneel, a Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde para o período para todos os consumidores que estão conectados ao SIN, o Sistema Interligado Nacional.

Boa notícia para quem vai pagar a conta de luz no mês de Setembro

A conta de energia está sem a cobrança extra desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até abril de 2022. Aliás, de acordo com a Aneel, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis da geração de energia.

Isso se dá pelo fato dos reservatórios das usinas hidrelétricas do Brasil estarem em nível satisfatório. Assim, a agência reguladora informou que o nível de armazenamento dos reservatórios atingiu 87% em média já no início do período seco. Ou seja, é um cenário favorável para esse momento.

Caso houvesse a instituição das outras bandeiras na conta de energia, o reajuste poderia ser de até 64% das bandeiras tarifárias, aprovado em junho do ano passado pela Aneel. Então, de acordo com a agência, os aumentos aconteceram devido à inflação, bem como, o maior custo das usinas termelétricas em 2023, que é decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses.

Na terça-feira, dia 22 de agosto, a Aneel aprovou uma consulta pública para que fosse possível baratear as bandeiras tarifárias em até 36,9%. Portanto, a agência citou três fatores que justificam e explicam a redução, que são:

Reservatórios cheios;

Expansão de energia eólica e solar;

Por fim, a queda no preço internacional dos combustíveis fósseis.

Com o cenário favorável, quem vai pagar a conta de luz no mês de Setembro terá boas notícias. Afinal, não haverá nenhum aumento ou cobrança extra devido à mudanças de bandeira.



Entendendo as bandeiras tarifárias da conta de luz

As bandeiras tarifárias foram criadas em 2015 pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel. Então, elas refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica em todo o país.

Elas são divididas em níveis e as bandeiras indicam o quanto está custando para o SIN gerar a energia usada nas casas, estabelecimentos comerciais, bem como, nas indústrias, ou seja, o consumo em todo o Brasil.

Dessa forma, quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde não há nenhum tipo de acréscimo ou cobrança extra. Mas, quando são aplicadas as bandeiras vermelhas ou amarelas, a conta sofrerá acréscimos, que variam de acordo com a cor a cada 100 quilowatts-hora (kwh) consumidos. Então, são eles:

R$ 2,989 para a bandeira amarela;

R$ 9,795 para a bandeira vermelha patamar 2.

No período em que a bandeira de escassez hídrica vigorou, que foi de setembro de 2021 até 15 de abril de 2022, o consumidor pagava R$ 14,20 a mais a cada 100 kwh consumidos em sua casa, empresa ou indústria.

SIN: o Sistema Interligado Nacional

Para quem comemorou que a conta de luz no mês de Setembro não terá cobrança extra deve conhecer o SIN, o Sistema Interligado Nacional. Assim, ele é dividido em quatro subsistemas, que são:

Sudeste/Centro-Oeste; O Sul; Nordeste; Por fim, o Norte.

Em geral, todo o país é coberto pelo SIN, apenas com a exceção de algumas partes de estados da região Norte, bem como, do Mato Grosso e todo o estado de Roraima. Então, atualmente, há 212 localidades isoladas do SIN, nas quais o consumo é baixo e representa menos de 1% da carga total do Brasil.

Isso acontece porque a demanda por energia nessas regiões é suprida, em grande parte, por térmicas a óleo diesel.

Quem paga conta de luz em Setembro pagará menos

Os consumidores que vão pagar a conta de luz no mês de Setembro podem ficar tranquilos, porque a Aneel vai manter a bandeira verde e não haverá tarifas extras. Portanto, aproveite para economizar no consumo e ter uma fatura ainda menor.

Pequenos gestos como apagar as luzes, desligar aparelhos que não estão em uso e optar por lâmpadas mais econômicas já vão fazer diferença no seu consumo diário. Então, adicione bons hábitos em sua rotina.