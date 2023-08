ÓTIMA OPORTUNIDADE! Caixa Econômica VENDE imóveis por METADE do preço

Um leilão virtual de propriedades está causando grande entusiasmo tanto no setor imobiliário quanto entre aqueles que desejam adquirir sua própria casa. Essa iniciativa é realizada em colaboração entre a Caixa Econômica Federal e a Fidalgo Leilões. Assim, promete oferecer descontos substanciais que podem chegar a até 40% em comparação com os valores de mercado.

No entanto, as vantagens não param por aí: os participantes têm a possibilidade de utilizar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e obter financiamento bancário para concretizar a compra. Deseja saber mais detalhes sobre como aproveitar essa oportunidade única? Prossiga com a leitura para obter informações adicionais sobre o leilão da Caixa Econômica.

Os leilões

Existem diferentes tipos de leilão de casas promovidos pela Caixa Econômica Federal, cada um seguindo cláusulas específicas de alienação fiduciária nos contratos. Essa cláusula estabelece que a propriedade do imóvel permanece sob posse do banco (Caixa Econômica) até que todo o débito seja pago integralmente. Nesse momento, a propriedade é transferida para o comprador.

No primeiro bloco dos leilões, o valor do imóvel é determinado com base no contrato original de financiamento ou no seu valor venal. A precificação é realizada por autoridades governamentais.

No segundo leilão, que pode abranger propriedades não vendidas no primeiro, o valor do imóvel é calculado levando em consideração sua dívida total. Isso inclui o montante do financiamento somado a outras obrigações relacionadas ao imóvel.

Na modalidade de Licitação Aberta, que é uma fase subsequente ao segundo leilão, o processo é semelhante ao anterior. No entanto, os lances apresentados por interessados são visíveis para todos os participantes.

A competição em todas essas modalidades de leilão pode acontecer presencialmente ou online, sendo a abordagem digital mais comum. É importante destacar que esses leilões são conduzidos exclusivamente por um leiloeiro designado, não envolvendo corretores credenciados para auxiliar os proponentes em suas decisões.



Caixa Econômica oferece vários imóveis através do leilão

A Caixa Econômica Federal se uniu à Fidalgo Leilões para introduzir uma série de leilões de propriedades que serão realizados nas próximas semanas. A primeira fase deste projeto, que está atraindo a atenção de potenciais compradores, tem seu encerramento agendado para o dia 30 de agosto, às 10h.

O aspecto diferenciado dessa iniciativa é a oportunidade de adquirir imóveis com base nos valores das dívidas associadas a eles, frequentemente resultando em descontos notáveis. As ofertas estão disponíveis no website oficial, onde você encontrará uma gama de opções, incluindo casas, apartamentos, terrenos e até estabelecimentos comerciais.

No que tange à abrangência geográfica, a seleção é diversificada e engloba todo o território nacional. O leilão da Caixa disponibilizará um total de 900 propriedades, com 280 delas sendo leiloadas já na primeira fase.

Na região Norte, há oportunidades nos estados do Amazonas e Pará, enquanto o Nordeste oferece ofertas em estados como Alagoas, Bahia e Pernambuco, chegando a apresentar até 13 opções de imóveis em alguns casos. Na região Sul do país, destaca-se a considerável quantidade de imóveis no Rio Grande do Sul, e o Sudeste apresenta opções em estados como Minas Gerais e São Paulo. A região Centro-Oeste também não fica para trás, com propriedades no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Condições para pagamento

Douglas Fidalgo, o leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões, destaca que os leilões não apenas oferecem preços atrativos, mas também proporcionam diversas opções de pagamento. A Caixa está simplificando o processo de aquisição ao permitir a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e disponibilizar alternativas de financiamento. Portanto, os interessados em aproveitar essa oportunidade devem dirigir-se à agência bancária mais próxima para obter a carta de crédito necessária antes do término do leilão.

Novas datas já foram confirmadas para futuros leilões, programados para os dias 5, 12 e 27 de setembro, todos com encerramento às 10h. Dessa maneira, essa iniciativa se configura como uma excelente chance para aqueles que almejam concretizar o sonho da casa própria ou investir no setor imobiliário. Então, a combinação de preços abaixo do valor de mercado, aliada à oportunidade de financiamento e uso do FGTS, faz deste um dos momentos mais favoráveis do ano para quem busca investir em propriedades.