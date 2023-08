ótimas notícias para quem ganha até R$ 2.000,00!

O sonho da casa própria muitas vezes esbarra em desafios financeiros, principalmente para os de baixa renda. Neste cenário, o programa Minha Casa Minha Vida tem se destacado como um farol de esperança para milhares de famílias brasileiras.

O Ministério das Cidades está abrindo portas para aqueles que enfrentam dificuldades na entrada do mercado imobiliário, facilitando a entrada no Minha Casa Minha Vida. A Faixa 1 do programa é direcionada a famílias de baixa renda, e o objetivo é subsidiar parte do valor do imóvel para torná-lo mais acessível.

Para atender as pessoas mais vulneráveis, o novo Minha Casa Minha Vida traz os principais incrementos, o melhor subsídio e as melhores taxas para as famílias da Faixa 1, de renda até R$2.640,00, mas especialmente para o grupo com renda mensal até R$2.000,00.

São mudanças que fazem toda a diferença, porque com taxa menor você consegue um financiamento maior para conquistar o imóvel dos seus sonhos. Veja como ficou!

Minha Casa Minha Vida: público alvo são os vulneráveis da Faixa 1

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que cerca de 45 milhões de brasileiros moram em uma habitação precária. Os dados da Síntese dos Indicadores Sociais considera habitação precária as moradias com as seguintes características:

Casas construídas com restos de madeira;

Casas sem banheiro;

Locais onde famílias gastam mais de 30% da renda com aluguel;

Moradias sem documento de posse ou propriedade;

Habitações onde mais de 3 pessoas dividem o mesmo quarto;

Falta de documentação que comprove a posse ou propriedade do imóvel;

Assentamentos precários e isolados em termos de acesso a serviços básicos e transporte.

O presidente Lula destacou que todas as moradias construídas a partir de agora terão que seguir um padrão focado na melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Com base nisso, todos que planejam participar do Minha Casa Minha Vida, especialmente a faixa 1, podem esperar uma infraestrutura urbana completa e condições de melhorar de vida, a partir de um novo lar.



A Faixa 1 agora tem duas subfaixas.

A Faixa 1 foi dividida em dois grupos. O primeiro são as famílias com renda até R$2.000,00 e o outro grupo, do restante, com renda até R$2.640,00.

Houve redução na taxa para quem ganha até R$2.000,00. Confira as taxas de acordo com a região do país, para correntistas do FGTS.

Para quem ganha até R$2.000,00:

Norte e Nordeste: juros de 4% ao ano;

Centro-Oeste, Sudeste e Sul: juros de 4,25% ao ano.

Para quem ganha até R$2.640,00:

Norte e Nordeste: juros de 4,25% ao ano;

Centro-Oeste, Sudeste e Sul: juros de 4,50% ao ano.

Além disso, com o novo limite de R$2.640,00, muitas pessoas que antes estavam na Faixa 2 passam para a Faixa 1 e vão desfrutar das taxas menores.

O valor total do imóvel para Faixa 1 pode ser entre R$ 190 até R$ 264 mil, a depender da cidade onde moram ou trabalham.

E, ao contrário do que muita gente pensa, não precisa fazer um cadastro prévio, que pode compor a renda para aprovar o financiamento. Para se informar sobre os imóveis disponíveis na Faixa 1, basta entrar em contato com os órgãos ou instituições abaixo:

Site oficial da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano de seu estado;

Prefeitura Municipal;

Secretaria de Habitação;

Caixa Econômica Federal.

Faixa 1: Novo subsídio no Minha Casa Minha Vida

Ainda tem um novo subsídio, cujo limite aumentou, em alguns casos, de R$47.500,00 para até R$55.000,00, para abater na compra do seu imóvel.

O Governo Federal percebeu que as pessoas de baixa renda possuem muitas dificuldades para adquirir seu imóvel, e uma das principais delas é a entrada.

Um subsídio é um valor em dinheiro para auxiliar pessoas de baixa renda a superar as dificuldades de pagar a entrada de um imóvel, ou abater no preço total dele.

Mas como saber o valor do subsídio a qual você tem direito? A maneira mais segura é fazendo uma simulação no site da Caixa.

Mas antes, veja o que é considerado para que você pegue maior subsídio na Faixa 1.

Como é determinado o valor do subsídio?

Para determinar o valor do subsídio que você pode receber no programa Minha Casa Minha Vida, dois fatores principais são considerados:

Renda:

Quanto menor for a sua renda, maior será o subsídio oferecido. O programa foi criado para ajudar aqueles que mais precisam, então, se a sua renda for menor, você receberá um subsídio mais significativo.

Dependentes:

A presença de dependentes, como filhos menores ou outros, também influencia o valor do subsídio. Se você incluir dependentes na sua simulação, o subsídio poderá ser dobrado. Por exemplo, se você tiver um filho menor e sua renda estiver dentro dos limites, o subsídio será maior do que se você não tivesse dependentes.

Portanto, quanto menor a renda e mais dependentes você tiver, maior será o subsídio oferecido para auxiliar na aquisição do imóvel.

Faixa 1: Valor da parcela

Outro fator que preocupa os possíveis inscritos da Faixa 1 no programa Minha Casa Minha Vida é a parcela mensal do financiamento. Afinal, este será um compromisso fixo que vai entrar no orçamento doméstico, até o imóvel ser quitado.

O valor da parcela para a Faixa 1 varia de acordo com diferentes fatores, incluindo a renda familiar, o valor do imóvel, a localização e as condições do financiamento.

As parcelas na Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida geralmente são estabelecidas de forma a serem compatíveis com a capacidade de pagamento das famílias beneficiárias. O subsídio, muitas vezes, abate uma parte significativa do valor do imóvel, o que pode resultar em parcelas mais baixas.

Na simulação no site da Caixa, você também pode saber como ficaria o valor da sua parcela mensal, de acordo com o valor total do imóvel e outros fatores. Mas a regra principal é: financiamento imobiliário não pode ultrapassar 30% da renda do comprador.

O que isso significa? Se você tiver uma prestação a pagar de um outro financiamento, por exemplo, de um veículo, o valor liberado para o imóvel será menor. E se a parcela a pagar já existente representar 30% da sua renda, o financiamento não será aprovado.