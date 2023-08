Outro bebê a caminho de Ciara e Russell Wilson

Ciara e o quarterback do Denver Broncos, Russell Wilson, vão ter outro bebê ainda este ano.

O casal dividiu o boas noticias sobre mídia social sobre Terça-feira.

anúncio do bebê

No anúncio vídeo Ciara pode ser visto dançando na beira de um piscina mostrando ela barriga de bebê em traje de banho completo.

Enquanto o casal compartilhou o vídeo em seu feed individual com diferentes legendas, ambos fizeram questão de promover o novo single da cantora. “Como Rolamos” apresentando Chris Brown.

Ciara optou por acompanhar o vídeo com parte da letra da música escolhendo uma frase onde ela fala sobre querer ter outro bebê Com seu marido: “Você me olha assim de novo, a gente faz outro filho… Você meu coração eu sou sua costela”

Wilson, por outro lado, decidiu enviar uma mensagem mais curta, mas fez questão de avisar a todos que foi ele quem gravou. Ciara no vídeo legendando sua postagem com “Isso é apenas ‘How We Roll’ Daddy” junto com um emoji de câmera de filme.

A crescente família de Ciara e Russell

O casal de celebridades comemorou 7º aniversário de casamento no mês passado, enquanto eles estavam em um férias com a família em Japão.

O novo bebê vai se juntar a irmãos Siena princesa (6) e Ganhar (3).

Ciaraquem é 37 anostambém tem um filho com o rapper Futuro nomeado Futuro Zahir (9).

Depois que o anúncio foi feito Revista Pessoas confirmou que a cantora não parou de trabalhar e viajar durante a gravidez e ainda teve que esconder a gravidez dela enquanto filmava o videoclipe de seu novo single.

Uma fonte próxima ao casal confirmou à revista que ambos Ciara e Russell sempre quiseram uma família grande e isso Ciara ama ser mãe.

O casal estão juntos desde 2015. Eles se conheceram em um jogo de basquete em Wisconsin.

Russel Wilson entrará em sua segunda temporada com o Denver Broncos depois de gastar 9 anos liderando o ataque do Seattle Seahawks.