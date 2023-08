Pac-12 futuro incerto como Big Ten pondera convite para Oregon e Washington

Tele Dez Grandes está observando o desenrolar da dinâmica do Pac-12 Conferência, com relatórios que apontam para a probabilidade de sua expansão para incluir mais duas escolas – Oregon e Washington.

Tem havido conversas sobre como aumentar a conferência para uma configuração de 20 equipes, integrando cal e Stanford até 2024. No entanto, de acordo com as últimas atualizações na tarde de quinta-feira, a proposta mais atraente para os associados de transmissão parece ser uma expansão modesta com duas equipes.

O futuro do PAC 12 parece extremamente incerto

Uma seção de Dez Grandes os presidentes estão contemplando as perspectivas de crescimento, mas essa consideração é baseada no desmantelamento potencial do Pac-12. A trajetória futura será amplamente baseada em saber se o Universidade do Arizona decide manter sua associação com o Pac-12 ou mudar para o Big 12. Arizona Conselho de Regentes, que também governa Estado do Arizonadesempenharão um papel crucial nesta decisão durante a reunião na noite de quinta-feira.

Se Arizona decidir permanecer e o Pac-12 manter seu status, é provável que o Big Ten mantenha seu formato atual de uma liga de 16 times em 2024. No entanto, se o Arizona fizer a transição e o Big 12 conseguir persuadir o estado do Arizona e/ou Utah para se juntar a eles – potencialmente dissolvendo o Pac-12 – então o Big Ten pode ser obrigado a agir.

O futuro do Pac-12 não parece promissor

Nesse cenário, o Big Ten pode estender um convite para Oregon e Washington. Embora os relatórios sugiram, a divisão da receita para essas duas escolas pode inicialmente ser reduzida para até 50% por um determinado período.

O futuro da conferência parece depender do Arizona

Enquanto os parceiros de transmissão do Big Ten entendem o valor de adicionar o patos e cães de puxar trenós, eles expressam hesitações sobre uma expansão de 20 equipes incorporando Cal e Stanford. Esses área da baía as instituições estão apelando por seu prestígio e potencial acesso a uma região populosa e rica com uma próspera indústria de tecnologia.

Atualmente, a decisão do Arizona é crucial e ansiosamente aguardado, pois pode influenciar significativamente esta rodada de reorganização em torno do cenário do futebol universitário.