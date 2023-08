Pagamento adiantado em Setembro? Veja quem recebe

O Bolsa Família é um programa social do governo federal que tem como objetivo combater a pobreza e a desigualdade social, oferecendo auxílio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade. Com o mês de agosto ainda em andamento, os beneficiários já estão ansiosos para saber as datas e os valores das parcelas do programa para setembro.

Neste artigo, vamos detalhar como funcionam as antecipações do Bolsa Família, apresentar o calendário completo de pagamento e explicar quem tem direito a receber o benefício.

Antecipações do Bolsa Família

As antecipações do Bolsa Família são uma medida adotada pelo governo para facilitar o acesso dos beneficiários aos recursos. Essa prática foi mantida pelo presidente Lula (PT) durante todo o ano de 2023 e permite que as famílias recebam suas quantias a partir da segunda-feira, com liberação para movimentação já a partir do sábado anterior, por meio do aplicativo Caixa Tem.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em setembro

Confira abaixo o calendário completo de pagamento do Bolsa Família para o mês de setembro, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS):

Final do NIS 1: 18 de setembro

Final do NIS 2: 19 de setembro

Final do NIS 3: 20 de setembro

Final do NIS 4: 21 de setembro

Final do NIS 5: 22 de setembro

Final do NIS 6: 25 de setembro

Final do NIS 7: 26 de setembro

Final do NIS 8: 27 de setembro

Final do NIS 9: 28 de setembro

Final do NIS 0: 29 de setembro

É importante ressaltar que essas datas são referentes ao calendário oficial divulgado pelo governo e podem estar sujeitas a alterações. Por isso, é fundamental que os beneficiários consultem regularmente o site oficial do Bolsa Família ou o aplicativo Caixa Tem para verificar as datas atualizadas de pagamento.

Quem tem direito ao Bolsa Família em setembro?



Você também pode gostar:

Para receber o Bolsa Família em setembro, é necessário cumprir alguns requisitos estabelecidos pelo programa. Os beneficiários devem estar em dia com o programa e receber dois adicionais do benefício. Além disso, as famílias precisam apresentar uma renda per capita mensal familiar de até R$ 218 e manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

É importante destacar que todos os beneficiários do Bolsa Família recebem, no mínimo, R$ 600. Além disso, existem mais dois adicionais que podem turbinar o valor da parcela: o Benefício Primeira Infância (BPI) e o Benefício Variável Familiar (BVF).

Benefício Primeira Infância (BPI)

O Benefício Primeira Infância é um adicional do Bolsa Família destinado às famílias que têm crianças de até seis anos de idade. Esse benefício libera uma quantia de R$ 150 por criança e pode ser acumulado com o valor básico do Bolsa Família. Dessa forma, é possível receber uma parcela de R$ 750.

Para ter direito a uma parcela de R$ 750, basta que a família receba o adicional do Benefício Primeira Infância para uma criança de até seis anos.

Benefício Variável Familiar (BVF)

O Benefício Variável Familiar é outro adicional do Bolsa Família que pode aumentar o valor da parcela. Esse benefício destina-se às famílias que possuem gestantes, lactantes ou jovens entre sete e dezoito anos incompletos. O BVF libera uma quantia de R$ 50 por membro do grupo elegível.

Para garantir uma parcela de R$ 1.000, as famílias devem receber tanto o Benefício Primeira Infância quanto o Benefício Variável Familiar. Nesse caso, é necessário apresentar duas crianças de até seis anos e dois participantes do grupo BVF.

É importante ressaltar que as informações sobre os adicionais do Bolsa Família são baseadas nas regras estabelecidas pelo governo e podem estar sujeitas a alterações. Por isso, é fundamental que os beneficiários consultem regularmente o site oficial do Bolsa Família ou o aplicativo Caixa Tem para verificar os valores atualizados.

Ademais, o Bolsa Família é um programa social fundamental para combater a pobreza e a desigualdade no Brasil. Com o calendário de pagamento para setembro já divulgado, os beneficiários podem se programar para receber o benefício.

É importante ficar atento aos requisitos e atualizações do programa, garantindo assim o acesso ao Bolsa Família e aos adicionais que podem aumentar o valor da parcela. Lembrando sempre de consultar o site oficial do Bolsa Família ou o aplicativo Caixa Tem para obter informações atualizadas sobre datas e valores.