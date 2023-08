Pagamento CalFresh: Os primeiros pagamentos de setembro de 2023 chegarão esta semana; descubra se você está conseguindo

Fou EBT da Califórnia titulares de cartão, decifrando o momento de seu pagamento mensal CalFresh os pagamentos podem ser desconcertantes.

No estado da Califórnia, Benefícios do CalFresh são dispensados ​​​​por condados individuais aos destinatários elegíveis.

No entanto, a emissão de Benefício CalFreshs não segue uma data uniforme.

Em vez disso, a atribuição dos benefícios do Food Stamps aos cartões EBT ocorre nos primeiros dez dias de cada mês.

O dia específico em que o benefício do seu vale-refeição é carregado em seu Cartão EBT depende do dígito final do número do seu caso.

Fundamentalmente, esses benefícios estão acessíveis durante fins de semana e feriados, e qualquer saldo residual no seu cartão EBT é transferido para o saldo do mês subsequente.

Pagamentos CalFresh

A delimitação subsequente descreve o cronograma de pagamento com base no dígito final do número do seu caso:

Se o número do seu caso terminar em 1, seus benefícios alimentares EBT estarão disponíveis no primeiro dia do mês.

Se o número do seu caso terminar em 2, seus benefícios alimentares EBT estarão acessíveis no 2º dia do mês.

Se o número do seu caso terminar em 3, seus benefícios alimentares EBT estarão disponíveis no terceiro dia do mês.

Para o estado da Califórnia, os registos do USDA indicam que um número considerável de famílias, aproximadamente 2.965.170, recebeBenefícios do SNAP ou Vale-Refeição, com apenas o mês de abril de 2023 testemunhando a extensão dos benefícios a cerca de 5.172.539 californianos.

Se você é um destinatário atual de Benefícios do SNAP na Califórnia, estando ciente do momento do depósito do vale-refeição em seu Cartão EBT é fundamental para um orçamento mensal eficaz.

As datas previstas para a disponibilidade dos benefícios CalFresh para números de casos que terminam em 1, 2 e 3 são as seguintes: