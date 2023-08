Pagamento da Previdência Social: A data de pagamento da minha previdência social pode mudar?

Taqui estão milhões de pessoas no Estados Unidos da América que recebem pagamentos da Previdência Social para ajudá-los a sobreviver durante um período em que estão sem trabalho ou seus salários não cobrem suas despesas essenciais.

Existe um sistema muito específico que determina quando as pessoas recebem seus pagamentos a cada mês e ao longo do ano, mas você tem algum poder sobre quando o dinheiro chega no mês?

A data de pagamento da minha segurança social pode mudar?

Esta é uma pergunta frequente na seção de Seguridade Social do site do governo dos EUA, e a resposta dada é a seguinte:

“Não. Se você estava recebendo ou solicitou benefícios da Previdência Social até 30 de abril de 1997, ou se recebe tanto a Previdência Social quanto a Renda Suplementar da Previdência (SSI), você receberá seu benefício no terceiro dia do mês.

“Se você recebe apenas SSI, receberá seu benefício no primeiro dia do mês. Se você solicitou benefícios do Seguro Social após 30 de abril de 1997, o aniversário da pessoa cujo registro você recebe benefícios determina sua data de pagamento:

Se você nasceu de 1 a 10, o dia do pagamento é a segunda quarta-feira. Para aniversários entre os dias 11 e 20, é a terceira quarta-feira, e 21 a 31 são a quarta quarta-feira.

Isso significa que as informações estão disponíveis para que as pessoas planejem seus gastos de acordo com quando vão receber o pagamento da Previdência Social das autoridades, mas não há a opção de alterar quando você pode receber esse pagamento.