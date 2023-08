Pagamento de agosto; veja consulta ao extrato

Os beneficiários do Bolsa Família estão contando os dias para terem acesso à parcela de agosto. Os pagamentos do maior programa de transferência de renda do país começam em poucos dias, e a ansiedade entre os segurados só faz crescer.

A Dataprev, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), iniciou o repasse da folha de pagamento à Caixa Econômica Federal, que faz o pagamento do benefício aos segurados.

Por isso, a Caixa já começou a atualizar as informações de cada beneficiário do Bolsa Família, informando o extrato da parcela de agosto. Assim, as famílias seguradas já podem acessar os canais de consulta para saber a situação do benefício, bem como o valor que irão receber em agosto.

Pagamento do Bolsa Família em agosto

O calendário de pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família já pode ser consultado pelos beneficiários. Em resumo, a Caixa Econômica realiza os repasses nos dez últimos dias úteis, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Dessa forma, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de agosto (sexta-feira);

NIS de final 2: dia 21 de agosto (segunda-feira);

NIS de final 3: dia 22 de agosto (terça-feira);

NIS de final 4: dia 23 de agosto (quarta-feira);

NIS de final 5: dia 24 de agosto (quinta-feira);

NIS de final 6: dia 25 de agosto (sexta-feira);

NIS de final 7: dia 28 de agosto (segunda-feira);

NIS de final 8: dia 29 de agosto (terça-feira);

NIS de final 9: dia 30 de agosto (quarta-feira);

NIS de final 0: dia 31 de agosto (quinta-feira).

Consulte e acesse o Bolsa Família pela internet

Os usuários podem acessar os valores do Bolsa Família através do aplicativo Caixa Tem. Além disso, as pessoas também podem entrar no Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal para mais informações sobre o benefício. Todos esses ambientes são seguros e permitem aos segurados um acesso rápido pela internet, sem precisar sair de casa.

No entanto, caso os beneficiários queiram sacar o dinheiro, deverão ir a alguma agência bancária da Caixa Econômica para realizar a operação. Em suma, basta usar o cartão de débito da conta ou o cartão social. Os saques podem ser feitos em Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, terminais de autoatendimento e Agências da CAIXA.



Você também pode gostar:

Veja qual é a parcela mínima do Bolsa Família

O Bolsa Família possui várias regras, dentre as quais uma que define o valor a ser recebido por cada pessoa da família. Trata-se do Benefício de Renda de Cidadania, que garante o pagamento de R$ 142 para cada membro da composição familiar que esteja inscrita no Cadastro Único (CadÚnico).

A regra se aplica às famílias unipessoais, compostas por um único indivíduo, garantindo uma valor de R$ 142 para o inscrito no programa social. Contudo, o Governo Federal complementa a parcela para que alcance o valor mínimo de R$ 600 por cada inscrito do Bolsa Família.

Dessa forma, as famílias compostas por até quatro pessoas, que teriam direito a, no máximo, R$ 568 (R$ 142 x 4) no mês, recebem o valor mínimo de R$ 600, pois qualquer valor abaixo dessa marca é complementado pelo governo.

A parcela mínima de R$ 600 só não será pago aos beneficiários do Bolsa Família que tiverem contratado o Auxílio Consignado anteriormente. Nesses casos, os descontos do empréstimo ocorrem diretamente sobre o valor do benefício, ou seja, algumas famílias podem receber menos que R$ 600 no país.

Benefícios adicionais

Embora o programa social tenha uma parcela mínima garantida, não há regras sobre um limite de valor a receber. Portanto, os beneficiários podem receber muito mais que R$ 600, e isso está acontecendo com mais frequência nos últimos meses, pois o Governo Federal começou a pagar benefícios adicionais para os segurados.

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

Uma família composta por dois adultos e três crianças, com 2, 4 e 6 anos, terá direito à parcela mínima de R$ 600, acrescida de R$ 150 por cada criança de até seis anos (R$ 150 x 3 = R$ 450). Assim, o valor do benefício será de R$ 1.050 no mês (R$ 600 + R$ 450).

Inclusive, o valor pode ser ainda maior, caso haja mais indivíduos que tenham direito a mais benefícios, como gestantes ou crianças e jovens com idade entre sete e 18 anos.