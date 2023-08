Pagamento de Benefícios da Previdência Social: Você receberá seu pagamento esta semana?

Mqualquer pessoa em todo o EUA receber um Pagamento de Benefícios da Previdência Social todos os meses, seja na forma de Renda Suplementar de Previdência ou Benefícios Regulares da Previdência Social.

No entanto, esses pagamentos não são distribuídos a todos os reclamantes elegíveis ao mesmo tempo. Em vez disso, há um cronograma gradual de pagamento dos Benefícios da Previdência Social.

Qual é o cronograma de pagamento dos Benefícios da Previdência Social para agosto de 2023?

Os dois principais tipos de pagamentos são o Supplemental Security Income (SSI) e os benefícios típicos da Previdência Social.

Para o mês de agosto de 2023, os pagamentos do SSI foram enviados em 1º de agostoque foi uma terça-feira.

Se você recebeu Seguro Social antes de maio de 1997 ou está recebendo Seguro Social e SSI, o Seguro Social é pago a você em 3 de agosto e o SSI em 1º de agosto.

Em seguida, os Benefícios Gerais da Previdência Social serão distribuídos com base no seu aniversário, da seguinte forma:

Se o seu aniversário for entre os dias 1 e 10 do mês, você receberá na quarta-feira, 9 de agosto.

Se o seu aniversário for entre os dias 11 e 20 do mês, você receberá na quarta-feira, 16 de agosto.

Se o seu aniversário for entre os dias 21 e 31 do mês, você receberá na quarta-feira, 23 de agosto.

Quem recebe um pagamento de Benefícios da Previdência Social esta semana?

Dadas todas as informações acima expostas, isto significa que as pessoas que recebem benefícios da Previdência Social nesta semana – a semana de segunda-feira, 7 de agosto, a domingo, 13 de agosto – são aquelas que fazem aniversário entre os dias 1 e 10 do mês.

Todos os que se enquadram nessa categoria receberão benefícios da Previdência Social na quarta-feira, 9 de agosto.

Isso, lembre-se, é para benefícios regulares da Previdência Social, pois todos os pagamentos da Renda Suplementar da Previdência já foram enviados na terça-feira, 1º de agosto.

Se você acha que já deveria ter sido pago, mas não foi, é recomendável esperar mais alguns dias.

“Caso não receba o seu pagamento na data prevista, aguarde mais três dias de correio antes de contactar a Segurança Social”, é a mensagem da organização.