pagamento de R$ 200 em Cesta Básica em agosto

Os beneficiários do Bolsa Família receberam mais uma grande notícia. Neste mês de agosto, o governo vai realiza o pagamento de mais um benefício adicional aos segurados do maior programa de transferência de renda do país.

Trata-se do Benefício da Cesta Básica, que garante o repasse de R$ 200 para as famílias seguradas do Bolsa Família. O valor deverá elevar ainda mais a parcela recebida pelos usuários do programa, que já está promovendo o repasse de outros benefícios adicionais.

Quem vai receber o benefício de R$ 200?

Em resumo, todas as famílias seguradas do Bolsa Família estão aptas a receberem o benefício da cesta básica, pois atendem os requisitos para o recebimento. Contudo, nem todas terão direito, de fato, ao benefício adicional.

Na verdade, o benefício da cesta básica não é pago pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Quem realiza o repasse do valor são os governos estaduais. Por isso, apenas alguns benefícios vão realizar o repasses dos R$ 200 adicionais.

Veja como solicitar o benefício da Cesta Básica

Para descobrir se o seu munícipio vai pagar o benefício da Cesta Básica, você deverá ir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar a solicitação. Assim, caso o município realmente pague o benefício, você começará a recebê-lo juntamente ao repasse do Bolsa Família, diretamente na conta digital do Caixa Tem.

Cabe salientar que alguns municípios pagam o valor do benefício da Cesta Básica através de cartão magnético. Em suma, os governos estaduais abastecem mensalmente o cartão com o valor de R$ 200, mas há uma característica que nem todas as pessoas gostam em relação a esse cartão.

A saber, o segurado que recebe esse benefício adicional pode utilizar o cartão para fazer compras ou mesmo pagar no débito. No entanto, o cartão não pode ser utilizado como uma opção de crédito, pois se trata de um cartão alimentação.



Você também pode gostar:

Parcela mínima do Bolsa Família

O Bolsa Família possui outras regras, dentre as quais uma que define o valor a ser recebido por cada pessoa da família. Trata-se do Benefício de Renda de Cidadania, que garante o pagamento de R$ 142 para cada membro da composição familiar que esteja inscrita no Cadastro Único (CadÚnico).

A regra se aplica às famílias unipessoais, compostas por um único indivíduo, garantindo uma valor de R$ 142 para o inscrito no programa social. Contudo, o Governo Federal complementa a parcela para que alcance o valor mínimo de R$ 600 por cada inscrito do Bolsa Família.

Dessa forma, as famílias compostas por até quatro pessoas, que teriam direito a, no máximo, R$ 568 (R$ 142 x 4) no mês, recebem o valor mínimo de R$ 600, pois qualquer valor abaixo dessa marca é complementado pelo governo.

A parcela mínima de R$ 600 só não será pago aos beneficiários do Bolsa Família que tiverem contratado o Auxílio Consignado anteriormente. Nesses casos, os descontos do empréstimo ocorrem diretamente sobre o valor do benefício, ou seja, algumas famílias podem receber menos que R$ 600 no país.

Valor do Bolsa Família pode superar R$ 1.000

Embora o programa social tenha uma parcela mínima garantida, não há regras sobre um limite de valor a receber. Em outras palavras, os beneficiários podem receber muito mais que R$ 600. E isso está acontecendo com mais frequência nos últimos meses, pois o Governo Federal começou a pagar benefícios adicionais para os segurados.

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

Em resumo, o Benefício Primeira Infância vem sendo pago aos usuários desde março, enquanto o Benefício Variável Familiar teve início em junho. Ambos ajudaram a elevar o valor da parcela de milhões de famílias que possuem crianças, jovens, gestantes ou lactantes em sua composição.

Por exemplo, uma família composta por dois adultos e três crianças, com 2, 4 e 6 anos, terá direito à parcela mínima de R$ 600, acrescida de R$ 150 por cada criança de até seis anos (R$ 150 x 3 = R$ 450). Assim, o valor do benefício será de R$ 1.050 no mês (R$ 600 + R$ 450).

Inclusive, o valor pode ser ainda maior, caso haja mais indivíduos que tenham direito a mais benefícios, como gestantes ou crianças e jovens com idade entre sete e 18 anos.

Calendário de pagamentos de julho

O calendário de pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família já foi anunciado pelo governo federal. A Caixa realiza os repasses nos dez últimos dias úteis, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de agosto (sexta-feira);

NIS de final 2: dia 21 de agosto (segunda-feira);

NIS de final 3: dia 22 de agosto (terça-feira);

NIS de final 4: dia 23 de agosto (quarta-feira);

NIS de final 5: dia 24 de agosto (quinta-feira);

NIS de final 6: dia 25 de agosto (sexta-feira);

NIS de final 7: dia 28 de agosto (segunda-feira);

NIS de final 8: dia 29 de agosto (terça-feira);

NIS de final 9: dia 30 de agosto (quarta-feira);

NIS de final 0: dia 31 de agosto (quinta-feira).

Por fim, os usuários podem acessar o valor através do aplicativo Caixa Tem. No entanto, os beneficiários que quiserem sacar o dinheiro poderão ir a alguma agência bancária para realizar a operação.