Pagamento de renda da Previdência Social: Quando será o seu pagamento em setembro?

Co mês de agosto quase acabando e com setembro chegando, é hora de começar a pensar no Seguro Social Pagamento de renda que você receberá no novo mês.

Muitos americanos recebem uma forma de benefícios da Segurança Social todos os meses, mas nem todos no EUA irá coletá-lo ao mesmo tempo.

Embora possa ser bastante confuso de resolver, este guia do cronograma de pagamento da Renda da Previdência Social ajudará a esclarecer as coisas.

Quando você recebe seu pagamento de renda da Previdência Social?

Para começar, há que fazer uma distinção porque existem dois tipos de Pagamentos de Rendimentos da Segurança Social.

Um é chamado de Renda Suplementar de Segurança, enquanto o outro são os benefícios típicos da Previdência Social.

Para setembro de 2023, o pagamento da Renda de Segurança Suplementar será feito em 1º de setembro, sexta-feira.

Então, no que diz respeito aos seus benefícios normais da Segurança Social, se recebeu a Segurança Social antes de Maio de 1997 ou se estiver a receber tanto a Segurança Social como o SSI, a Segurança Social ser-lhe-á paga em 3 de Setembro e o SSI em 1 de Setembro.

Para todos os outros, os benefícios regulares da Previdência Social são pagos com base na data do seu aniversárioassim:

Se o seu aniversário for entre os dias 1º e 10 de cada mês, você receberá o pagamento na quarta-feira, 13 de setembro.

Se o seu aniversário for entre os dias 11 e 20 de cada mês, você receberá o pagamento na quarta-feira, 20 de setembro.

Se o seu aniversário for entre os dias 21 e 31 de cada mês, você receberá o pagamento na quarta-feira, 27 de setembro.

Receberei meu cheque de SSI no início deste mês?

Muitas pessoas querem saber se receberão o pagamento da Renda de Segurança Suplementar no início de setembro, mas a resposta é não.

Como o primeiro dia do mês é um dia normal de trabalho, é quando será pago. Somente quando o primeiro dia do mês cair em fim de semana ou feriado é que o SSI é pago antecipadamente.