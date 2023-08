Pagamento do benefício vai ser feito no próximo sábado, 19 de agosto?

Os pagamentos do Bolsa Família agendados para o mês de agosto terão início nesta semana, especificamente na sexta-feira (18). O plano de liberação segue a sequência do dígito final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários, como é habitual, ocorrendo nos últimos dez dias úteis de cada mês.

No entanto, mensalmente, determinados grupos conseguem acessar os montantes do Bolsa Família no sábado. Isso se deve a uma antecipação realizada pela Caixa Econômica Federal há algum tempo, para atender os cidadãos que recebem na segunda-feira.

Hoje em dia, o programa ampara mais de 20 milhões de indivíduos brasileiros em condições de vulnerabilidade socioeconômica em todo o território nacional. A partir da reforma implementada neste ano, a quantia final do auxílio pode ser incrementada com acréscimos.

Valores do benefício do Bolsa Família

A nova configuração do benefício social estabelece os repasses dos seguintes valores:

Per capita – R$ 218;

Criança com, no máximo, seis anos, R$ 150;

Crianças ou jovens de sete até 18 anos – R$ 50;

Gestantes – R$ 50;

Lactantes – R$ 50.

Importante ressaltar que o montante mínimo do Bolsa Família permanece em R$ 600. Portanto, dependendo da estrutura da família, o valor total recebido pode ser consideravelmente aumentado.

Auxílio-Gás também será pago neste mês

O Auxílio-Gás é designado a famílias registradas no Cadastro Único, com renda mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Isso engloba lares que também recebem assistência de programas de transferência de renda promovidos por administrações municipais, estaduais e federais.



Valores referentes ao Bolsa Família não afetam o cálculo da renda mensal limite para se qualificar para o Auxílio-Gás. Ademais, famílias que partilham o mesmo domicílio e recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) podem ser beneficiadas, independentemente de estarem registradas no CadÚnico.

As famílias na situação de vulnerabilidade que atendem a todos os critérios de recebimento do Vale-Gás (como também é conhecido) não precisam se inscrever caso queiram participar dos repasses. A seleção do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) feita dos beneficiários é automática, baseando-se em várias fontes.

Cronograma do Bolsa Família/Auxílio-Gás: mês de agosto

Para este mês de agosto, segue o cronograma da liberação dos repasses do Bolsa Família:

18 de agosto: Os beneficiários que tenham o dígito do NIS com final 1 recebem os auxílios assistenciais;

21 de agosto: Os beneficiários que tenham o dígito do NIS com final 2 (antecipação do dia 19) recebem os auxílios assistenciais;

22 de agosto: Os beneficiários que tenham o dígito do NIS com final 3 recebem os auxílios assistenciais;

23 de agosto: Os beneficiários que tenham o dígito do NIS com final 4 recebem os auxílios assistenciais;

24 de agosto: Os beneficiários que tenham o dígito do NIS com final 5 recebem os auxílios assistenciais;

25 de agosto: Os beneficiários que tenham o dígito do NIS com final 6 recebem os auxílios assistenciais;

28 de agosto: Os beneficiários que tenham o dígito do NIS com final 7 (antecipação do dia 26) recebem os auxílios assistenciais;

29 de agosto: Os beneficiários que tenham o dígito do NIS com final 8 recebem os auxílios assistenciais;

30 de agosto: Os beneficiários que tenham o dígito do NIS com final 9 recebem os auxílios assistenciais;

31 de agosto: Os beneficiários que tenham o dígito do NIS com final 0 recebem os auxílios assistenciais.

Os beneficiários cujos NIS terminam em 2 e 7 têm a possibilidade de acessar os montantes no sábado imediatamente anterior. Na semana atual, os valores serão antecipados para os cidadãos que recebem na segunda-feira, dia 21.