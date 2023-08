Pagamento do mês de agosto terá AUMENTO no valor; veja como receber

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que visa ajudar famílias em situação de vulnerabilidade financeira. Muitas pessoas que têm direito a receber o auxílio ficam interessadas em saber o calendário de pagamento do benefício.

Neste artigo, vamos fornecer todas as informações necessárias sobre as datas e valores do Bolsa Família, bem como os diferentes benefícios disponíveis para os beneficiários.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família – Mês de Agosto

O pagamento do Bolsa Família para o mês de agosto está previsto para a segunda quinzena do mês. De acordo com o calendário oficial do programa, as datas de pagamento variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira as datas de acordo com o número do NIS:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto

É importante ressaltar que essas datas podem sofrer alterações, por isso é sempre bom ficar atento às informações oficiais divulgadas pelo governo.

Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família é composto por diferentes benefícios, cada um destinado a uma situação específica dos beneficiários. Vamos conhecer os principais benefícios oferecidos pelo programa:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC)

O Benefício de Renda de Cidadania é o valor per capita pago a cada pessoa da família. O valor atual do BRC é de R$ 142 por mês.



Benefício Complementar (BCO)

O Benefício Complementar é um valor adicional pago para famílias que não atingem o total de R$ 600 em benefícios. Ele garante o valor mínimo a cada família.

Benefício Primeira Infância (BPI)

O Benefício Primeira Infância é um adicional de R$ 150 por mês para cada criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício tem como objetivo auxiliar no cuidado e desenvolvimento das crianças nessa faixa etária.

Benefício Variável Familiar (BVF)

O Benefício Variável Familiar é um acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos. Esse benefício visa garantir um cuidado especial para esses grupos.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN)

O Benefício Variável Familiar Nutriz é um adicional de R$ 50 para cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem o objetivo de auxiliar na alimentação adequada das mães que estão amamentando.

Benefício Extraordinário de Transição (BET)

O Benefício Extraordinário de Transição é destinado a casos específicos para garantir que ninguém receba menos do que recebia no programa anterior, o Auxílio Brasil. O pagamento do BET será realizado até maio de 2025.

Aumento no Valor do Bolsa Família

É importante destacar que o valor do Bolsa Família para o mês de agosto será maior do que o do mês anterior. Isso se deve ao fato de que o benefício Auxílio Gás será retomado no pagamento. O adicional no valor será de R$ 112,19 em comparação com o mês de julho.

O auxílio Gás é inserido a cada dois meses no Bolsa Família 2023. Além desse adicional, os outros valores dos benefícios continuarão os mesmos. Serão mantidos os valores de R$ 150 por criança de até seis anos, R$ 50 por jovem entre 7 e 17 anos e R$ 50 por gestante na família.

Ademais, o Bolsa Família é um programa essencial para milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. O calendário de pagamento do benefício é divulgado mensalmente e é importante ficar atento às datas para garantir o recebimento do auxílio. Além disso, conhecer os diferentes benefícios oferecidos pelo programa ajuda a entender como o Bolsa Família pode contribuir para o bem-estar das famílias beneficiárias.

Lembre-se de sempre consultar as informações oficiais fornecidas pelo governo para obter dados atualizados sobre o calendário de pagamento e os valores do Bolsa Família.