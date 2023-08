Pagamento exige atualizações no app Caixa Tem

A ansiedade entre os beneficiários do Bolsa Família está maior do que nunca. O pagamento da parcela de agosto do programa social está prestes a começar, e muitas pessoas não veem a hora de acessarem o valor do benefício.

A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira (18) o repasse do Bolsa Família a milhões de segurados em todo o país. O calendário de pagamento do benefício possui um padrão, e os repasses acontecem nos dez últimos dias úteis do mês.

Todos os segurados ainda podem conferir o extrato do benefício para saberem a situação do auxílio, antes do início do pagamento da parcela de agosto. Também é possível saber qual o valor que o beneficiário vai receber.

Como ver o benefício pela internet?

Em resumo, os usuários podem acessar os valores do Bolsa Família através do aplicativo Caixa Tem. A pessoa deve baixar o app na loja do smartphone e fazer o login, informando o CPF e a senha de cadastro. Dessa maneira, poderá utilizar os serviços oferecidos, conferindo o extrato do benefício, realizando transações via PIX ou até mesmo pagamento de contas.

Entretanto, caso seja o primeiro acesso, a pessoa deve seguir o passo a passo abaixo:

Abra o aplicativo Caixa Tem; Clique em “Cadastre-se e abra sua conta”; Clique em “Continuar” para criar o perfil de acesso; Informe CPF, nome completo, número do celular, data de nascimento, CEP e e-mail; Em seguida, crie uma senha.

Após seguir esses passos, a pessoa deverá confirmar que tem acesso ao e-mail ou ao celular informado, clicando em uma mensagem de confirmação enviada pelo aplicativo para um dos dois. Após isso, poderá utilizar os serviços do Caixa Tem.

A saber, nem todo os beneficiários do Bolsa Família estão conseguindo ver os dados do benefício. Isso porque eles precisam atualizar o aplicativo para liberar o acesso no app. Apenas assim os segurados do programa social podem acessar todas as ferramentas do Caixa Tem.

Veja abaixo os passos que devem ser seguidos para atualizar o aplicativo:

Entre no aplicativo; Informe o login e a senha para acessá-lo; Clique em “Atualizar cadastro”; Informe os dados solicitados; Envie as fotos exigidas; Clique em “confirmar”.

Em síntese, a atualização do Caixa Tem não é necessária para garantir o pagamento do Bolsa Família. Na verdade, há diversos beneficiários que nem sequer têm cadastro no aplicativo. Contudo, a atualização é fundamental para que as pessoas possam utilizar os serviços do app.

Valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600

O governo federal garante o pagamento mínimo de R$ 600 para cada usuário do Bolsa Família. Portanto, o valor do benefício não pode ser menor que essa faixa, exceto para os segurados que tiverem contratado o Auxílio Consignado anteriormente. Como os descontos do empréstimo ocorrem diretamente sobre o valor do benefício, algumas famílias podem receber menos que R$ 600 no país.

Contudo, vale destacar que o Bolsa Família possui outra regra, chamada de Benefício de Renda de Cidadania. Em síntese, a regra garante o pagamento de R$ 142 para cada membro da composição familiar que esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Ao considerar apenas essa regra, as famílias unipessoais (com apenas um indivíduo) receberiam apenas R$ 142 no mês. Entretanto, como a parcela mínima e de R$ 600, o governo complementa o valor. Isso acontece nas famílias compostas por até quatro pessoas, que teriam direito a, no máximo, R$ 568 (R$ 142 x 4 = R$ 568) no mês.

Quando as famílias possuem mais de quatro indivíduos, o governo não complementa o valor da parcela. Aliás, o benefício supera os R$ 600 nesses casos. Por exemplo, uma família composta por cinco pessoas recebe R$ 710 por mês (R$ 142 x 5 = R$ 710). Caso haja dez pessoas, o valor da parcela chega a R$ 1.420 (R$ 142 x 10 = R$ 1.420).

Beneficiários recebem mais de R$ 1.000

Embora o programa social tenha uma parcela mínima garantida, não há regras sobre um limite de valor a receber. Portanto, os beneficiários podem receber muito mais que R$ 600, e isso está acontecendo com mais frequência nos últimos meses, pois o Governo Federal começou a pagar benefícios adicionais para os segurados.

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

Uma família composta por dois adultos e três crianças, com 2, 4 e 6 anos, terá direito à parcela mínima de R$ 600, acrescida de R$ 150 por cada criança de até seis anos (R$ 150 x 3 = R$ 450). Assim, o valor do benefício será de R$ 1.050 no mês (R$ 600 + R$ 450).

Inclusive, o valor pode ser ainda maior, caso haja mais indivíduos que tenham direito a mais benefícios, como gestantes ou crianças e jovens com idade entre sete e 18 anos.

Calendário do Bolsa Família de agosto

A Caixa Econômica realiza os repasses nos dez últimos dias úteis, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Dessa forma, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de agosto (sexta-feira);

NIS de final 2: dia 21 de agosto (segunda-feira);

NIS de final 3: dia 22 de agosto (terça-feira);

NIS de final 4: dia 23 de agosto (quarta-feira);

NIS de final 5: dia 24 de agosto (quinta-feira);

NIS de final 6: dia 25 de agosto (sexta-feira);

NIS de final 7: dia 28 de agosto (segunda-feira);

NIS de final 8: dia 29 de agosto (terça-feira);

NIS de final 9: dia 30 de agosto (quarta-feira);

NIS de final 0: dia 31 de agosto (quinta-feira).