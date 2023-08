Pagamento RÁPIDO de benefício do INSS faz brasileiros COMEMORAREM

A Previdência Social traz uma excelente novidade para os segurados: a possibilidade de agilizar a concessão de benefício do INSS através do envio de atestados médicos. Conforme comunicado divulgado no perfil oficial do Instagram, essa medida busca simplificar a avaliação documental.

A partir de agora, os segurados que possuem agendamentos para perícias médicas podem requisitar o benefício do INSS por incapacidade, anteriormente conhecido como auxílio-doença, de maneira mais eficaz e rápida. Para os indivíduos com períodos de perícia já agendados, basta encaminhar o atestado médico para que o benefício seja concedido de forma expedita.

Como acontecerá o “adiantamento” da concessão do benefício do INSS?

Destacamos que a data de entrada do pedido inicial permanecerá inalterada, assim como a data previamente marcada para a avaliação médica, a menos que haja a necessidade de um exame presencial. É válido ressaltar que não existem restrições geográficas ou prazos mínimos para a marcação da perícia, garantindo que todos os assegurados possam solicitar o benefício.

É fundamental notar que os benefícios por incapacidade concedidos com base em atestados médicos, mesmo que não consecutivos, não poderão ter duração superior a 180 dias. Portanto, é de extrema importância que o segurado esteja ciente dessa limitação.

Documentos necessários para marcação de perícia

Quanto à documentação exigida, o INSS recomenda o envio das seguintes informações:

Nome completo do requerente;

Data de início do repouso;

Prazo estimado necessário, mesmo em casos de duração indeterminada;

Assinatura do profissional emissor e selo de identificação;

Além de detalhes sobre a enfermidade ou a Classificação Internacional de Doenças (CID).

Com essas novas orientações, indubitavelmente, os beneficiários poderão contar com um procedimento de concessão de benefício do INSS mais célere e eficiente. Trata-se de uma ação que tem por objetivo proporcionar maior conforto e confiança àqueles que dependem desses auxílios em momentos de temporária incapacidade.



Você também pode gostar:

É relevante mencionar que o site do INSS sempre disponibiliza informações atualizadas. Essa iniciativa reflete o contínuo esforço do órgão em modernizar e agilizar seus processos, com foco no bem-estar dos cidadãos do Brasil.

A possibilidade de incorporar o atestado médico como parte do requerimento de benefício é uma alternativa de grande valor para evitar possíveis atrasos. Sem contar que garante que o auxílio alcance aqueles que efetivamente necessitam.

Informações sempre atualizadas no site sobre benefício do INSS

Contudo, é essencial lembrar que cada situação é única. Assim, recomenda-se consultar as informações mais recentes no site oficial do INSS ou entrar em contato com a instituição para obter orientações específicas para cada caso.

Em resumo, o processo de outorga de benefício do INSS está sendo aprimorado de maneira substancial, oferecendo aos segurados uma experiência mais ágil e eficaz. Atualmente, a submissão do atestado médico pode acelerar a análise e garantir uma rápida aprovação do benefício.

A documentação necessária é simples e o assegurado pode contar com a assistência do INSS durante todo o processo. Sem dúvida, isso representa uma ótima notícia para todos os brasileiros que dependem dos benefícios previdenciários.

INSS está pagando aposentados e pensionistas

O INSS deu início nesta sexta-feira (25) aos pagamentos referentes ao mês de agosto para indivíduos aposentados, beneficiários de pensões e titulares de ajudas financeiras que recebem até um salário (R$ 1.320). Os depósitos serão efetuados até o dia 8 de setembro, contemplando um total de 26.268.018 pessoas.

Por meio de comunicado, a instituição ressalta que o cronograma de desembolsos considera o último numeral presente no cartão. A transferência de recursos é priorizada inicialmente para aqueles cujo dígito final do benefício é 1. No dia subsequente, para os que possuem o derradeiro número 2 e assim por diante, sempre em dias úteis.

Em relação aos 12.095.236 indivíduos aposentados e beneficiários de pensões que recebem valores superiores ao salário mínimo, os pagamentos terão início na próxima sexta-feira (1º). Os primeiros contemplados com o saque serão aqueles cujo dígito terminal do benefício é 1 e 6. A distribuição dos pagamentos para as duas categorias de benefícios (acima e abaixo do patamar mínimo) continuará até o dia 8 de setembro.